કાશી તમિલ સંગમમમાં પહેલીવાર AIનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીમાં કાશી તમિલ સંગમમમાં તેમના ભાષણમાં એક નવો પ્રયોગ કર્યો. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ભાશિનીનો ઉપયોગ તેમના ભાષણને તમિલમાં અનુવાદ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. લોકોએ આનું સ્વાગત કર્યું. આ પ્રયોગ વિશે પીએમ મોદીએ કહ્યું, આજે અહીં આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) દ્વારા ટેકનોલોજીનો નવો ઉપયોગ થયો છે. આ એક નવી શરૂઆત છે અને આશા છે કે તે મારા માટે તમારા સુધી પહોંચવાનું સરળ બનાવશે.

PM Modi calls journey from Tamil Nadu to Kashi as a shift from one house of Mahadev to another

