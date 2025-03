વડાપ્રધાન મોદી આજે સાસણ ગીરમાં ‘વિશ્વ વન્યજીવન દિવસ’ ઉજવશે

અમદાવાદ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે સાસણ ગીરમાં ‘વિશ્વ વન્યજીવન દિવસ’ ઉજવશે. 3 માર્ચને વિશ્વ વન્યજીવન દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ગીર અભયારણ્યની મુલાકાત લીધા બાદ PM જૂનાગઢના સાસણ ખાતે રાષ્ટ્રીય વન્યજીવન બોર્ડ (NBWL)ની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે.

The lioness, a symbol of strength and resilience, embodies the epitome of motherhood. Her maternal instincts are deeply ingrained, guiding her every move as she nurtures her cubs. She is their protector, their provider, their unwavering anchor in the wild.#GirWildlife… pic.twitter.com/ZWjR0oj1Z0

— Parimal Nathwani (@mpparimal) March 2, 2025