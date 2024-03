PM મોદી ઉમેદવાર બન્યા બાદ પહેલીવાર વારાણસી પહોંચ્યા

શનિવારે તેમના પ્રવાસ દરમિયાન વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પશ્ચિમ બંગાળથી સીધા ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી પહોંચ્યા છે, જે તેમનો સંસદીય ક્ષેત્ર પણ છે. પીએમ મોદીએ વારાણસી પહોંચતાની સાથે જ રોડ શો કર્યો. તેનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. વારાણસીના લોકોએ તેમનું ઉત્સાહપૂર્વક સ્વાગત કર્યું. લોકસભા ચૂંટણી 2024 માટે ઉમેદવાર જાહેર થયા બાદ પીએમ મોદીની વારાણસીની આ પ્રથમ મુલાકાત છે. કાર્યક્રમ અનુસાર પીએમ મોદી વારાણસીના કાશી વિશ્વનાથ મંદિરમાં દર્શન કરીને પૂજા કરવાના છે.

પીએમ મોદી એક દિવસમાં ચાર રાજ્યોની મુલાકાતે છે

લોકસભા ચૂંટણી 2024 પહેલા પીએમ મોદી સંપૂર્ણ મિશન મોડમાં હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. શનિવારે વારાણસીમાં તેમના આગમન સાથે, એક દિવસમાં રાજ્યની આ તેમની ચોથી મુલાકાત છે. આ પહેલા પીએમ મોદી શુક્રવારે બે દિવસની મુલાકાતે આસામ પહોંચ્યા હતા. શનિવારે, તેમણે આસામથી તેમનો પ્રવાસ શરૂ કર્યો અને પછી અરુણાચલ પ્રદેશ અને પશ્ચિમ બંગાળ થઈને ઉત્તર પ્રદેશના તેમના સંસદીય ક્ષેત્ર પહોંચ્યા. પીએમ મોદી રવિવારે (10 માર્ચ) સવારે આઝમગઢની મુલાકાત લઈ શકે છે.

પીએમ મોદી એક મહિનામાં ત્રીજી વખત પશ્ચિમ બંગાળની મુલાકાતે

PM મોદી શનિવારે ઉત્તર પશ્ચિમ બંગાળ પહોંચ્યા હતા. આ મહિને તેમની પશ્ચિમ બંગાળની આ ત્રીજી મુલાકાત હતી. તેમણે સિલીગુડીમાં રૂ. 4500 કરોડથી વધુના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને ભાજપની રેલીને સંબોધિત કરી. તેમની રેલી દ્વારા, તેમણે પશ્ચિમ બંગાળની શાસક ટીએમસી સરકાર અને વિપક્ષી પાર્ટીઓના ગઠબંધન ‘ભારત’ પર ઉગ્ર નિશાન સાધ્યું.

આ મહિને છેલ્લી બે મુલાકાતો દરમિયાન પીએમ મોદી દક્ષિણ પશ્ચિમ બંગાળના વિવિધ જિલ્લાઓ જેવા કે હુગલી, નાદિયા અને ઉત્તર 24 પરગણા પહોંચ્યા હતા, જ્યાં ટીએમસીની મજબૂત પકડ માનવામાં આવે છે. સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ અનુસાર, 2019ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ઉત્તર પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપે સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું.