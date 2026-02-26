PM મોદીની જેરુસલેમમાં હોલોકોસ્ટ પીડિતોને શ્રદ્ધાંજલિ

જેરુસલેમ: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે જેરુસલેમમાં યાદ વાશેમ વર્લ્ડ હોલોકોસ્ટ રિમેમ્બરન્સ સેન્ટરની મુલાકાત લીધી હતી. જ્યાં તેમણે હોલોકોસ્ટ પીડિતોની યાદમાં સ્મારક પર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી.વડા પ્રધાન મોદીની સાથે ઇઝરાયલી પીએમ બેન્જામિન નેતન્યાહૂ અને યાદ વાશેમના ચેરમેન દાની દયાન પણ હતા. જ્યારે તેમણે હોલોકોસ્ટ મેમોરિયલ અને મ્યુઝિયમની મુલાકાત લીધી જે હોલોકોસ્ટને કાયમી બનાવે છે અને તેનું દસ્તાવેજીકરણ કરે છે.
આ મુલાકાતમાં બુક ઓફ નેમ્સ – હોલોકોસ્ટના 4.8 મિલિયન યહૂદી પીડિતોના નામ ધરાવતી એક સ્મારક સ્થાપનાની મુલાકાત અને હોલ ઓફ રિમેમ્બરન્સમાં એક સ્મારક સમારોહનો સમાવેશ થતો હતો. વડા પ્રધાન મોદીએ યાદ વાશેમ ગેસ્ટ બુક પર પણ હસ્તાક્ષર કર્યા. પીએમ મોદીની યાદ વાશેમની આ બીજી મુલાકાત છે, તેમણે જુલાઈ 2017માં દેશની તેમની છેલ્લી મુલાકાત દરમિયાન સ્મારકની મુલાકાત પણ લીધી હતી.2017માં જ્યારે પીએમ મોદી છેલ્લી વખત સ્મારકની મુલાકાત લીધી ત્યારે ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન નેતન્યાહૂ પણ તેમની સાથે હતા.
“યાદ વાશેમ હોલોકોસ્ટ મેમોરિયલ મ્યુઝિયમની મારી મુલાકાતથી હું ખૂબ જ પ્રભાવિત થયો છું. તે પેઢીઓ પહેલા લાદવામાં આવેલા અકથ્ય દુષ્ટતાની કરુણ યાદ અપાવે છે જેટલી તે યહૂદી લોકોની સહનશક્તિ અને ધૈર્યનું પ્રતીક છે. જેમ જેમ આપણે આપણા સમયમાં સંઘર્ષ, અસહિષ્ણુતા, નફરત અને આતંકનો સામનો કરીએ છીએ, તેમ તેમ યાદ વાશેમ વિશ્વભરના સમાજ માટે અરીસા તરીકે કામ કરે છે. આપણે ભૂતકાળના અન્યાય અને માનવતા પર તેની વિનાશક અસર અને ભૂતકાળને યાદ રાખવાનું ભૂલી ન જઈએ. આપણે આપણા બાળકોને તેમના ભવિષ્ય માટે કરુણાપૂર્ણ, ન્યાયી અને ન્યાયી પસંદગીઓ કરવા માટે સશક્ત બનાવી શકીએ છીએ,” પીએમ મોદીએ 3 જુલાઈ, 2017ના રોજ યાદ વાશેમ ગેસ્ટ બુકમાં લખ્યું હતું.પીએમ મોદી હાલમાં ઇઝરાયલની બે દિવસીય રાજ્ય મુલાકાત પર છે. બુધવારે તેલ અવીવમાં નેતન્યાહૂ દ્વારા તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. બાદમાં તેમણે જેરુસલેમમાં નેસેટના ખાસ પૂર્ણાહુતિને સંબોધિત કરી હતી – ઇઝરાયલી સંસદમાં ભારતીય વડા પ્રધાન દ્વારા આ પ્રકારનું પ્રથમ સંબોધન.