PM મોદી હિન્દુ નથી’, જનવિશ્વાસ રેલીમાં લાલુ યાદવનો પ્રહાર

રાજધાની પટનામાં રવિવારે આયોજિત જન વિશ્વાસ રેલીમાં લાખોની ભીડ ઉમટી હતી. આ રેલીમાં રાહુલ ગાંધી, અખિલેશ યાદવ સહિત વિપક્ષના ઘણા દિગ્ગજ નેતાઓ પહોંચ્યા હતા. આરજેડી સુપ્રીમો લાલુ યાદવનું ભાષણ સાંભળવા માટે ભીડ ખૂબ જ ઉત્સાહિત જોવા મળી હતી. આ દરમિયાન લાલુ યાદવે કહ્યું કે જ્યારે તેજસ્વી જનવિશ્વાસ યાત્રા પર હતા અને આખા બિહારનો પ્રવાસ કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેઓ લોકોને રેલીમાં આવવાનું કહેતા હતા. તમે લોકો લાખોની સંખ્યામાં આવ્યા છો, બધાનો આભાર. પીએમ મોદી પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે, મોદી શું છે, આ શું છે? મોદી પરિવારવાદ પર બોલ્યા, મોદીજી મને કહો કે તમને બાળક કેમ ન થયું? તમારી પાસે કુટુંબ નથી. મોદીજી તમે હિંદુ પણ નથી. જ્યારે કોઈની માતા મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે પુત્ર તેના વાળ મુંડાવે છે. તમે મૂંડન કેમ ન કરાવ્યું ?

“Modi is not a Hindu. Every Hindu shaves his head after the death of his mother but Modi did not. Why didn’t he shave? Tell me!”

— Lalu Yadav destroys Modi in 100 secs 🔥 pic.twitter.com/ATFzlAPSw8

