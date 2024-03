ખેડૂત આંદોલન : 6 માર્ચે દિલ્હી કૂચ, 10 માર્ચે રેલવે ચક્કા જામ કરશે

ખેડૂતોનો વિરોદ હજુ પણ યથાવત છે. ખેડૂત નેતાઓ જગજીત સિંહ દલ્લેવાલ અને સર્વન સિંહ પંઢેરે રવિવારે કહ્યું કે અમારી દિલ્હી ચલો કૂચ મોકૂફ રાખવામાં આવી નથી. જ્યાં સુધી અમારી માંગણીઓ નહીં સંતોષાય ત્યાં સુધી અમારો વિરોધ ચાલુ રહેશે. જગજીત સિંહ દલ્લેવાલે કહ્યું, હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે દિલ્હી જવાનો કાર્યક્રમ મોકૂફ રાખવામાં આવ્યો નથી. અમે આમાંથી પીછેહઠ કરી નથી. અમે કેન્દ્ર સરકારને ઘૂંટણિયે લાવવાની રણનીતિ નક્કી કરી છે. અમે જ્યાં બેઠા છીએ ત્યાં સરહદો પર સંખ્યા વધારીશું. અમે ખેડૂતોને અન્ય સરહદો પર પણ લાવવાનો પ્રયાસ કરીશું.

VIDEO | Farmers’ protest: “We would like to appeal to the citizens of the country that this agitation is not of Haryana, Punjab, or Shubkaran Singh alone, it’s a national agitation,” says farmer leader Jagjit Singh Dallewal.

