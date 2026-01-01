પીએમ મોદીએ INSV કૌંડિન્યાના ક્રૂને શુભેચ્છા પાઠવી

નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે INSV કૌંડિન્યાના ક્રૂને નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ પાઠવી, જેઓ હાલમાં દરિયાઈ સફર પર છે. દેશ 2026ને આવકારવા માટે તૈયાર થઈ રહ્યો છે ત્યારે તેમની ભાવના અને સમર્પણની પ્રશંસા કરી.સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં, વડા પ્રધાને કહ્યું કે તેઓ ક્રૂ તરફથી એક તસવીર પોસ્ટ કરીને ખુશ છે અને ખુલ્લા સમુદ્રમાં સફર કરતી વખતે નવા વર્ષની ઉજવણી કરતી વખતે તેમને શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે.
Delighted to receive this picture from the team of INSV Kaundinya! Heartening to see their enthusiasm. As we are all set to usher in 2026, my special greetings to the INSV Kaundinya team, which is on the high seas. May the rest of their journey also be full of joy and success.… pic.twitter.com/pYnAPHCG7h
— Narendra Modi (@narendramodi) December 31, 2025
“INSV કૌંડિન્યાની ટીમ તરફથી આ તસવીર પ્રાપ્ત કરીને આનંદ થયો. તેમનો ઉત્સાહ જોઈને ઉત્સાહ થયો. જેમ જેમ આપણે બધા 2026માં પ્રવેશ કરવા માટે તૈયાર છીએ, તેમ તેમ INSV કૌંડિન્યા ટીમને મારી ખાસ શુભેચ્છાઓ, જે ખુલ્લા સમુદ્રમાં છે. તેમની બાકીની યાત્રા પણ આનંદ અને સફળતાથી ભરેલી રહે,” પીએમ મોદીએ કહ્યું.
આ પોસ્ટ સાથે એક છબી પણ હતી જેમાં ક્રૂના સભ્યો ખુલ્લા સમુદ્ર સામે જહાજના ડેક પર ઉભા હતા, અને પૃષ્ઠભૂમિમાં જહાજનો વિશિષ્ટ સઢ દેખાય છે.
INSV કૌંડિન્ય એ એક પરંપરાગત સઢવાળું જહાજ છે જે પ્રાચીન ભારતીય જહાજ ડિઝાઇનથી પ્રેરિત છે અને ઐતિહાસિક સીલ તેમજ કલાકૃતિઓ પર દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આ જહાજને ભારતની લાંબી દરિયાઈ પરંપરા અને હિંદ મહાસાગરમાં દરિયાઈ વેપાર માર્ગો સાથેના તેના ઐતિહાસિક જોડાણોનું પ્રતિનિધિત્વ માનવામાં આવે છે.
આ જહાજની સફરનો હેતુ નેવિગેશન તાલીમ તેમજ દરિયાઈ વેપાર અને સાંસ્કૃતિક આદાનપ્રદાન સહિત સમુદ્ર સાથે ભારતના સભ્યતા સંબંધોને પ્રકાશિત કરવાનો છે. વડા પ્રધાનના સંદેશને નવા વર્ષ દરમિયાન ઘરથી દૂર રાષ્ટ્રની સેવા કરનારાઓ માટે પ્રોત્સાહનના સંકેત તરીકે પણ જોવામાં આવ્યો હતો.