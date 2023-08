PM મોદીએ આપી રોજગારની ભેટ, 51 હજાર યુવાનોને નિમણૂક પત્ર વિતરણ કર્યા

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે રોજગારની ભેટ આપી હતી. વડાપ્રધાન મોદીએ 51 હજાર યુવાનોને નિમણૂક પત્રોનું વિતરણ કર્યું. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે દેશમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઝડપથી વિકાસ કરી રહ્યું છે. રોજગારીની તકો ઊભી થઈ રહી છે. યુવાનો દેશની સેવા કરી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા રોજગાર મેળા અંતર્ગત લગભગ 51 હજાર યુવાનોને નિમણૂક પત્ર આપ્યા. આ પ્રસંગે પીએમ મોદીએ કહ્યું કે યુવાનો દેશની સેવા કરવા માંગે છે. આજે જેમને નિમણૂક પત્રો મળ્યા છે તેઓને હું અભિનંદન આપું છું. હું તેમને આ અમૃત કાલમાં ભારતના લોકોનો ‘અમૃત રક્ષક’ કહું છું. પીએમ મોદીએ એમ પણ કહ્યું કે આપણા યુવાનો માટે રોજગારના નવા રસ્તા ખોલવા માટે અર્ધલશ્કરી દળોની ભરતી પ્રક્રિયામાં ઘણા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે.

Speaking at the Rashtriya Rozgar Mela. Congratulations to the newly inducted personnel who would be serving in the various Forces. https://t.co/aGAkXeRmCQ

— Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2023