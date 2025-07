પુલ દુર્ઘટના પર PM મોદીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું

ગુજરાતના વડોદરા જિલ્લામાં પુલ તૂટી પડવાની ઘટના પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. આ અકસ્માતમાં 9 લોકોના મોત થયા છે અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. પીએમ મોદીએ મૃતકોના પરિવારજનો માટે રાહત રકમની જાહેરાત કરી છે. તે જ સમયે, ઘાયલોને આર્થિક મદદ પણ મળશે. પ્રધાનમંત્રીએ ઘાયલોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની પણ કામના કરી છે.

પીએમ મોદીએ એક્સ-પોસ્ટ દ્વારા કહ્યું, ગુજરાતના વડોદરા જિલ્લામાં પુલ તૂટી પડવાથી થયેલા જાનહાનિ ખૂબ જ દુઃખદ છે. જેમણે પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવ્યા છે તેમના પ્રત્યે મારી સંવેદના. હું ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવાની કામના કરું છું. પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય રાહત ભંડોળમાંથી દરેક મૃતકના પરિવારને 2 લાખ રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે. ઘાયલોને 50,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે.

The loss of lives due to the collapse of a bridge in Vadodara district, Gujarat, is deeply saddening. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover soon.

An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The…

— PMO India (@PMOIndia) July 9, 2025