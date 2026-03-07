PM મોદીએ ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો

નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે ઉમરેઠ મતવિસ્તારના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો.82 વર્ષીય ગોવિંદભાઈ પરમારનું એક દિવસ પહેલા હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન અવસાન થયું હતું. તેઓ બીમાર હતા અને આણંદની હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા હતા.
X પર એક પોસ્ટમાં પીએમ મોદીએ લખ્યું, “ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્ય શ્રી ગોવિંદભાઈ પરમારના નિધનના સમાચારથી હું દુઃખી છું. તેઓ હંમેશા સામાજિક કલ્યાણ પ્રવૃત્તિઓ માટે સમર્પિત અને પ્રતિબદ્ધ હતા. સ્વર્ગસ્થ આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના અને શોકગ્રસ્ત પરિવાર પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક સંવેદના… ઓમ શાંતિ…!!”
1943માં જન્મેલા, ગોવિંદ પરમાર એક સાધારણ પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવ્યા હતા અને ચરોતર પ્રદેશના ગ્રામીણ સમુદાયો સાથે મજબૂત જોડાણ ધરાવતા પાયાના રાજકીય વ્યક્તિ તરીકે ઓળખાતા હતા. તેમણે ધોરણ 7 સુધી અભ્યાસ કર્યો અને પછી પોતાનું જીવન જાહેર સેવા અને રાજકારણમાં સમર્પિત કર્યું. તેઓ 2017ની ચૂંટણીમાં ઉમરેઠ મતવિસ્તારમાંથી ગુજરાત વિધાનસભામાં ચૂંટાયા હતા, તેમણે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કપિલાબેન ચાવડાને 1,883 મતોના માર્જિનથી હરાવીને ગૃહમાં તેમનો પ્રથમ કાર્યકાળ સુરક્ષિત કર્યો હતો.
2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે આ બેઠક જાળવી રાખી હતી. 95,639 મતો મેળવ્યા બાદ રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટીના જયંત પટેલને 26,717 મતોથી હરાવ્યા હતા. આણંદ જિલ્લાના ઉમરેઠ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં અગાઉ રાજકીય પક્ષો વચ્ચે વારંવાર પરિવર્તન જોવા મળ્યું હતું. આણંદ જિલ્લા અને ઉમરેઠ વિસ્તારના પક્ષના કાર્યકરોએ તેમના મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કર્યો અને સ્વર્ગસ્થ ધારાસભ્યને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. ગોવિંદભાઈના અવસાનથી વધુ એક વખત ગુજરાત વિધાનસભા ખંડિત થઈ છે.