ઈરાને પાડોશી દેશો પર કરેલા હુમલાઓને લઈને માંગી માફી

મધ્ય પૂર્વમાં છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી વધતા તણાવ વચ્ચે ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશ્કિયાને મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે પાડોશી દેશો સામે થયેલા હુમલાઓ અંગે માફી માંગતા જણાવ્યું છે કે ઈરાન હવે કોઈપણ પાડોશી દેશ પર પહેલ કરીને હુમલો નહીં કરે. આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે સમગ્ર વિસ્તારમાં સુરક્ષા અને રાજકીય તણાવ વધી રહ્યો છે અને અનેક દેશો વચ્ચે ચિંતા ઊભી થઈ છે.

ઈરાનના સરકારી ટેલિવિઝન પર પ્રસારિત એક વીડિયો સંદેશમાં રાષ્ટ્રપતિ પેજેશ્કિયાને કહ્યું કે તેમને લાગે છે કે જે પાડોશી દેશો પર હુમલા થયા છે, તેમની સામે માફી માંગવી જરૂરી છે. તેમણે સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું કે ઈરાનનો હેતુ પાડોશી દેશો પર હુમલો કરવાનો નથી. તેમના શબ્દોમાં, ઈરાન ક્ષેત્રમાં શાંતિ અને સ્થિરતા જાળવવા માટે સહકાર અને સંવાદને મહત્વ આપે છે.

રાષ્ટ્રપતિએ જણાવ્યું કે ઈરાનની સેનાને સ્પષ્ટ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે હવે પછી કોઈપણ પાડોશી દેશ પર હુમલો ત્યારે જ કરવામાં આવશે જ્યારે પહેલા ઈરાન પર હુમલો કરવામાં આવે. આ નીતિ દ્વારા ઈરાન પોતાને રક્ષણાત્મક સ્થિતિમાં રાખવા માંગે છે અને વિસ્તારના દેશો સાથે સંબંધોમાં તણાવ ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે કેટલાક દેશો આ પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ ઈરાન સામે કાર્યવાહી કરવાની વિચારણા કરી શકે છે, પરંતુ આવા પ્રયાસો યોગ્ય નહીં હોય. તેમણે કહ્યું કે કોઈપણ દેશે સામ્રાજ્યવાદી શક્તિઓની કઠપૂતળી બનવાની જરૂર નથી. તેમના મુજબ, ઈઝરાયેલ અથવા અમેરિકા જેવા દેશોના સમર્થનમાં ઊભા રહેવું સન્માન અને સ્વતંત્રતાનો માર્ગ નથી.

Tehran: This photo taken on March 1, 2026, shows thick smoke in Tehran, Iran. Israel’s military said Sunday its warplanes carried out “large-scale strikes” on the headquarters of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps in Tehran, and released footage showing several bombs dropped on two adjacent compounds, causing large explosions. (Xinhua via IANS)

આ નિવેદન પહેલા સાઉદી અરેબિયાએ ઈરાનને કડક ચેતવણી આપી હતી. સાઉદી અરેબિયાના રક્ષા પ્રધાન પ્રિન્સ ખાલિદ બિન સલમાને દેશના સૈન્ય મથકો અને તેલ કેન્દ્રો પર થયેલા મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાઓ બાદ જણાવ્યું હતું કે ઈરાને કોઈપણ પ્રકારની ગેરસમજ અથવા ખોટી ગણતરીથી બચવું જોઈએ. આ ચેતવણી મધ્ય પૂર્વમાં વધતા સંઘર્ષને ધ્યાનમાં રાખીને આપવામાં આવી હતી.

સાઉદી અરેબિયાના રક્ષા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે રાજધાની રિયાધના દક્ષિણ-પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલા પ્રિન્સ સુલ્તાન એર બેઝ તરફ દાગવામાં આવેલી એક બેલિસ્ટિક મિસાઇલને હવામાં જ નષ્ટ કરી દેવામાં આવી હતી. આ એર બેઝ પર અમેરિકન સૈનિકો પણ તૈનાત છે. સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર બીજી એક મિસાઇલને પણ સફળતાપૂર્વક રોકી દેવામાં આવી હતી.

આ ઉપરાંત સંયુક્ત આરબ અમીરાતની સરહદ નજીક આવેલા શયબાહ તેલ ક્ષેત્રને નિશાન બનાવીને કરવામાં આવેલા અનેક ડ્રોન હુમલાઓને પણ સૈન્ય દળોએ નિષ્ફળ બનાવી દીધા હતા. રિયાધના પૂર્વ વિસ્તારમાં પણ એક ડ્રોન હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેને સમયસર અટકાવી દેવામાં આવ્યો હતો. આ તમામ ઘટનાઓ બાદ વિસ્તારમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ વધુ કડક બનાવવામાં આવી છે.

વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિનું આ નિવેદન રાજકીય અને રાજનૈતિક રીતે મહત્વપૂર્ણ છે. પાડોશી દેશો સાથેના સંબંધોને સુધારવા અને તણાવ ઘટાડવા માટે આ એક મહત્વપૂર્ણ સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.

હાલમાં સમગ્ર વિશ્વની નજર મધ્ય પૂર્વની પરિસ્થિતિ પર ટકેલી છે. જો કે તાજેતરના નિવેદનથી વિસ્તારના દેશોમાં થોડી આશા જન્મી છે કે આગળ વધતા તણાવને સંવાદ અને રાજનૈતિક પ્રયત્નો દ્વારા ઘટાડવામાં આવી શકે છે.

