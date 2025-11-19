PM મોદી અને કોંગ્રેસ નેતાઓએ ઈન્દિરા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે સ્વર્ગસ્થ પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ઇન્દિરા ગાંધીને તેમની જન્મજયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને અન્ય નેતાઓએ પણ શક્તિ સ્થળ પર તેમને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી.
પીએમ મોદીએ X પર લખ્યું,”ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીને તેમની જન્મજયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ.” ઇન્દિરા ગાંધીનો જન્મ 19 નવેમ્બર, 1917 ના રોજ થયો હતો.તેમણે 1966 થી 1977 અને ફરીથી 1980 થી 31 ઓક્ટોબર, 1984 સુધી વડા પ્રધાન તરીકે સેવા આપી હતી. 31 ઓક્ટોબર, 1984 ના રોજ તેમનું અવસાન થયું.
કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, કોંગ્રેસ સંસદીય દળના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ શક્તિ સ્થળ ખાતે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીને તેમની 108મીજન્મજયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી. ખડગેએ કહ્યું કે ઇન્દિરા ગાંધીનું અનોખું અને પ્રભાવશાળી નેતૃત્વ, જે રાજકીય હિંમતને પ્રતિબિંબિત કરે છે, હંમેશા પ્રેરણા આપશે. તેમણે કહ્યું કે લાખો લોકો તેમની જીવનભરની સેવા અને દેશની એકતા અને અખંડિતતાના રક્ષણ માટે તેમના બલિદાનને સલામ કરે છે.
દાદી પાસેથી અન્યાય સામે ઊભા રહેવાની પ્રેરણા: રાહુલ ગાંધી
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે તેમના દાદીની હિંમત, દેશભક્તિ અને નૈતિકતા તેમને અન્યાય સામે મજબૂત રીતે ઊભા રહેવા માટે પ્રેરણા આપે છે. તેમણે હિન્દીમાં લખ્યું, “હું મારા દાદી પાસેથી ભારત માટે બોલ્ડ નિર્ણયો લેવા અને દરેક પરિસ્થિતિમાં રાષ્ટ્રીય હિતને પ્રથમ સ્થાન આપવાની પ્રેરણા મેળવું છું. તેમની હિંમત, દેશભક્તિ અને નૈતિકતા મને અન્યાય સામે મજબૂત રીતે ઊભા રહેવાની પ્રેરણા આપે છે.”
ઇન્દિરા ગાંધીએ મુશ્કેલ સમયમાં દેશનું નેતૃત્વ કર્યું: કેસી વેણુગોપાલ
આ દરમિયાન, કોંગ્રેસના મહાસચિવ કેસી વેણુગોપાલે પ્રથમ મહિલા વડા પ્રધાનને યાદ કરતાં કહ્યું કે તેમણે મુશ્કેલ સમયમાં દેશનું માર્ગદર્શન કર્યું અને કલ્યાણના યુગની શરૂઆત કરી. તેમણે કહ્યું કે ઇન્દિરા ગાંધીના હિંમતવાન નેતૃત્વને કારણે ભારત એક મજબૂત વૈશ્વિક શક્તિ તરીકે ઉભરી આવ્યું અને કોઈપણ દબાણ સામે ઝૂક્યું નહીં. તેમણે કહ્યું કે તેમના છેલ્લા શ્વાસ સુધી, તેમણે દેશ માટે બધું જ આપ્યું અને તેની એકતા, અખંડિતતા અને સાર્વભૌમત્વ માટે પોતાનું જીવન બલિદાન આપ્યું.
ઇન્દિરા ગાંધીની જન્મજયંતિ પર કોંગ્રેસે શું કહ્યું?
કોંગ્રેસ પાર્ટીએ સોશિયલ મીડિયા પર કહ્યું કે શક્તિના પ્રતિક ઇન્દિરા ગાંધીએ દેશને આત્મનિર્ભરતા, સમાવેશી વિકાસ અને મજબૂત વૈશ્વિક સ્થાન તરફ દોરી ગયો. પાર્ટીએ કહ્યું કે તેમના હિંમતવાન નેતૃત્વ અને ન્યાય, એકતા અને પ્રગતિ પ્રત્યેની નિષ્ઠાવાન પ્રતિબદ્ધતાએ કોંગ્રેસ માટે માર્ગ પ્રકાશિત કર્યો. કોંગ્રેસે વધુમાં કહ્યું કે ઇન્દિરા ગાંધીના અટલ સંકલ્પ અને હિંમતવાન નેતૃત્વને કારણે ભારતે કૃષિમાં આત્મનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરી, બાંગ્લાદેશને આઝાદ કરાવ્યું અને વિશ્વ શક્તિઓ સમક્ષ દેશના હિતોનું રક્ષણ કર્યું.