આ પેન્ટિંગે હરાજીમાં બધા જ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા, જાણો…

નવી દિલ્હીઃ ઓસ્ટ્રિયાના કલાકાર ગુસ્તાવ ક્લિમ્ટ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી એક પેન્ટિંગ મંગળવારે 18 નવેમ્બરે અમેરિકાના ન્યુ યોર્ક શહેરમાં 236.4 મિલિયન ડોલારમાં વેચાયું હતું. ભારતીય કરન્સીમાં આ રકમ રૂ. 2000 કરોડ રૂપિયા કરતાં પણ વધુ થાય છે. આ પેન્ટિંગે રેકોર્ડ બનાવ્યો છે, કારણ કે હરાજીમાં વેચાયેલું આ અત્યાર સુધીનું બીજું સૌથી મોંઘું પેન્ટિંગ બની ગયું છે. એને ખરીદવા માટે છ પાર્ટીઓ વચ્ચે લગભગ 20 મિનિટ સુધી બોલી લગાવવામાં આવી.
આ પેન્ટિંગનું નામ એલિઝાબેથ લેડરરનું પોર્ટ્રેટ છે. તેમાં ગુસ્તાવ ક્લિમ્ટના સૌથી મોટા સંરક્ષક (જે કલાકારને ફંડિંગ આપતા હતા)ની પુત્રીને સફેદ શાહી ચાયનીઝ વસ્ત્રોમાં બતાવવામાં આવી છે. તેઓ એશિયન-પ્રેરિત ડિઝાઇનવાળી વાદળી ટેપેસ્ટ્રીના પાછળ ઊભેલી જોવા મળે છે. આ પેન્ટિંગ ક્લિમ્ટે 1914થી 1916 દરમિયાન બનાવી હતી.
ગુજરાતના લિલામીના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધી વેચાયેલા સૌથી મોંઘા પેન્ટિંગ લિયોનાર્ડો દા વિન્ચીની સેલ્વેટર મુન્ડી છે, જે 2017માં 450 મિલિયન ડોલારમાં વેચાયું હતું.
ગુમનામ ખરીદદાર
આ હરાજીનું મેનેજમેન્ટ સોથેબીઝે કર્યું હતું, પરંતુ આ પેન્ટિંગ કોણે ખરીદ્યું છે તેની ઓળખ જાહેર કરવામાં આવી નથી. સોથેબીએ મંગળવારની હરાજી વિશે કહ્યું હતું કે આટલું વિશાળ કક્ષાનું અને ક્લિમ્ટના શિખર સમય (1912-17)નું ફુલ-લેન્થ સોસાયટી પોર્ટ્રેટ પેઇન્ટિંગ્સ અત્યંત દુર્લભ છે… આજે રજૂ કરાયેલું પેન્ટિંગ એ પ્રાઈવેટ કલેકશનમાં બાકી રહેલી એવી બે કમિશન્ડ પોર્ટ્રેટ્સમાંનું એક હતું.
ગુસ્તાવ ક્લિમ્ટનાં પેઇન્ટિંગ્સ અગાઉ પણ ભારે કિંમતે વેચાઈ ચૂક્યાં છે. તેમના પેઇન્ટિંગ માટેનો છેલ્લો હરાજી રેકોર્ડ લેડી વિથ અ ફેનને નામે હતો, જે 2023માં લંડનમાં 85.3 મિલિયન પાઉન્ડ ($108.8 મિલિયન)માં વેચાયું હતું.