PMએ દેશની પ્રથમ હાઇડ્રોજન ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપી: હરિયાણામાં જીંદથી સોનીપત વચ્ચે દોડી

હરિયાણા: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે દેશની પ્રથમ હાઇડ્રોજન ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપી રવાના કરી. આ ટ્રેન જીંદથી સોનીપત વચ્ચે દોડી. આ સાથે જ હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલથી ચાલતી ટ્રેન શરૂ કરનાર ભારત વિશ્વનો પાંચમો દેશ બની ગયો છે. આ પહેલા જર્મની, ફ્રાન્સ, સ્વીડન અને ચીનમાં જ હાઇડ્રોજન ટ્રેનો ચાલી રહી છે.

વડાપ્રધાન સાથે રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ, મુખ્યમંત્રી નાયબ સૈની અને રાજ્યપાલ પ્રો. અસીમ ઘોષ પણ આ પ્રસંગે હાજર રહ્યા. આ રૂટ પર 89 કિમીનું અંતર 2 કલાકમાં કપાશે. 10 કોચવાળી ટ્રેન આ રૂટ પર 14 સ્ટેશનો વચ્ચે મહત્તમ 75 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડશે. ભાડું 5 થી 25 રૂપિયાની વચ્ચે હશે.

આ પછી વડાપ્રધાન મોદી જીંદમાં એક રેલીને સંબોધન કરશે. અહીં તેઓ એલિવેટેડ રેલવે ટ્રેક, બે મેડિકલ કોલેજો સહિત 9 પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કરશે.

રાજેશ કુમાર, જીંદમાં તહેનાત લોકો પાયલટ (પેસેન્જર) છે. તેમને ભારતની પ્રથમ હાઇડ્રોજન ટ્રેનના સંચાલનની જવાબદારી મળી છે.

રાજેશ કુમારે જણાવ્યું કે હાઇડ્રોજન ટ્રેન સંપૂર્ણપણે નવી ટેકનોલોજી પર આધારિત છે. તેમાં પરંપરાગત ટ્રેનોની સરખામણીમાં વધુ પાવર છે, તે સાઉન્ડ પ્રૂફ છે અને તેનાથી પર્યાવરણમાં કોઈપણ પ્રકારનું પ્રદૂષણ થતું નથી. તેની પીક-અપ પણ ઘણી સારી છે, જેનાથી ટ્રેનનું સંચાલન વધુ સરળ અને અસરકારક બને છે.

તેમણે જણાવ્યું કે લોકો પાયલટનો મુસાફરો સાથે સીધો સંવાદ થતો નથી. જો કોઈ મુસાફરને મદદની જરૂર હોય તો લોકો પાયલટ ટ્રેન મેનેજરનો સંપર્ક કરે છે. આ પછી ટ્રેન મેનેજર પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ દ્વારા મુસાફરો સુધી માહિતી પહોંચાડે છે અને જરૂરી મદદ પૂરી પાડવામાં આવે છે.

રાજેશ કુમારે જણાવ્યું કે આ ટ્રેનમાં હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલ લગાવવામાં આવ્યો છે. ફ્યુઅલ સેલમાં લગભગ 8.5 બારના દબાણથી હાઇડ્રોજન ગેસ મોકલવામાં આવે છે, જ્યારે બીજી તરફથી ઓક્સિજન પ્રવેશે છે. બંને વચ્ચે થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી વીજળી, વરાળ અને પાણી ઉત્પન્ન થાય છે. વીજળી ટ્રેનને ચલાવવાનું કામ કરે છે, વરાળ વાતાવરણમાં નીકળી જાય છે અને પાણી નીચે નીકળી જાય છે. આ જ કારણ છે કે હાઇડ્રોજન ટ્રેનને પર્યાવરણને અનુકૂળ અને શૂન્ય-ઉત્સર્જન (Zero Emission) ટેકનોલોજીવાળી ટ્રેન માનવામાં આવે છે.

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