સંસદ હુમલો: PM મોદી અને રાહુલ ગાંધી સહિત ઘણા નેતાઓએ શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી

જ્યારે પણ દુશ્મનોએ ભારત પર ખરાબ નજર નાખી છે, ત્યારે ભારતના બહાદુર સૈનિકોએ તેમના દુષ્ટ ઇરાદાઓને નિષ્ફળ બનાવવા માટે પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂક્યો છે. સંસદ હુમલાની 24મી વર્ષગાંઠ પર, પીએમ મોદી, સોનિયા ગાંધી અને અન્ય નેતાઓએ ભારત માતાના બહાદુર સપૂતોને યાદ કર્યા, જેમણે પોતાના જીવની પરવા કર્યા વિના, 2001ના હુમલામાં આતંકવાદીઓની યોજનાઓને નિષ્ફળ બનાવી દીધી.
આજે, સંસદ હુમલાની 24મી વર્ષગાંઠ પર રાષ્ટ્ર તેના બહાદુર સપૂતોને યાદ કરી રહ્યું છે, જેમણે પોતાના જીવની પરવા કર્યા વિના, આતંકવાદીઓના કાવતરાઓને નિષ્ફળ બનાવ્યા. આ પ્રસંગે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ઉપરાષ્ટ્રપતિ સીપી રાધાકૃષ્ણન, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી, કોંગ્રેસ સંસદીય પક્ષના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી, કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના પ્રધાન કિરેન રિજિજુ અને અન્ય સાંસદોએ હુમલામાં શહીદ થયેલા સુરક્ષા કર્મચારીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને તેમના બલિદાનને યાદ કર્યું.
સંસદ હુમલામાં ઘણા સુરક્ષા કર્મચારીઓ શહીદ થયા હતા, અને આ ઘટનાને દેશભરમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને બહાદુરીની યાદ અપાવે છે. શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આયોજિત સમારોહમાં, બધા નેતાઓએ શહીદ સુરક્ષા કર્મચારીઓની અદમ્ય હિંમત અને બલિદાનને ફૂલો ચઢાવીને અને શ્રદ્ધાંજલિ આપીને સન્માનિત કર્યા હતા. આ પ્રસંગે સંસદ સંકુલમાં મહાનુભાવો અને સુરક્ષા અધિકારીઓ પણ હાજર હતા, અને દેશભરમાં, શહીદોને યાદ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમના બલિદાનને સલામ કરવામાં આવી હતી.
2001ના સંસદ હુમલાની વર્ષગાંઠ પર, શહીદ સુરક્ષા કર્મચારીઓના પરિવારે દેશભક્તિની ભાવના વ્યક્ત કરી. પરિવારે જણાવ્યું કે તેમને એક ફોન આવ્યો હતો જેમાં તેમને જાણ કરવામાં આવી હતી કે સંસદમાં આતંકવાદી હુમલો થયો છે અને તેમને ગોળી મારી દેવામાં આવી છે, પરંતુ તેમનું ચોક્કસ સ્થાન અજાણ છે. તેમણે ગર્વ વ્યક્ત કર્યો કે તેમણે દેશની સંસદની રક્ષા કરવા માટે પોતાના જીવનું બલિદાન આપ્યું.
રિજિજુએ શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી
કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ શહીદ સુરક્ષા કર્મચારીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. તેમણે કહ્યું, “આજનો દિવસ આપણા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે આતંકવાદીઓએ સંસદ પર હુમલો કર્યો, ત્યારે આપણા બહાદુર સુરક્ષા કર્મચારીઓએ લોકશાહીના આ મંદિરની રક્ષા માટે પોતાના જીવનું બલિદાન આપ્યું.” કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે ઉપરાષ્ટ્રપતિ, વડા પ્રધાન અને તમામ સાંસદો દર વર્ષે સંસદ સંકુલમાં તેમને યાદ કરે છે અને શ્રદ્ધાંજલિ આપે છે.આપણે તેમને ક્યારેય ભૂલી શકતા નથી. આજે, અમે તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા આવ્યા છીએ.”