દિલ્હીના અનેક વિસ્તારોમાં AQI 400ને પાર

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હીમાં ફરી એક વાર હવા પ્રદૂષિત બની છે. શનિવાર સવારે રાજધાનીની હવાની ગુણવત્તામાં ઝડપથી ઘટાડો નોંધાયો હતો. સવારના સમયે ધુમ્મસ અને સ્મોગની જાડી પરત છવાઈ ગઈ હતી, જેને કારણે વિઝિબિલિટી પણ ઘટી ગઈ હતી. કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (CPCB)ના જણાવ્યા મુજબ આજે સવારે દિલ્હીનો સરેરાશ AQI 393 નોંધાયો, જે ‘ખૂબ ખરાબ’ શ્રેણીમાં આવે છે. આ દરમિયાન અનેક વિસ્તારોમાં AQI 400ને પણ પાર થયો હતો.

દિલ્હીમાં સૌથી વધુ પ્રદૂષિત વિસ્તાર

CPCBના આંકડા મુજબ આજે સવારે દિલ્હીના આનંદ વિહારમાં AQI 436 નોંધાયો. સવારથી જ આ વિસ્તાર ઝેરી ધુમાડાની ગાઢ ચાદરથી ઢંકાયેલો જોવા મળ્યો હતો. આ ઉપરાંત અન્ય અનેક મોનિટરિંગ કેન્દ્રોમાં પણ AQI 400થી વધુ નોંધાયો હતો. અશોક વિહારમાં 435, ITOમાં 425, DTUમાં 426 અને નહેરુનગરમાં 427 AQI નોંધાયો. અન્ય વિસ્તારોમાં પણ હવાની ગુણવત્તામાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.

દિલ્હીવાસીઓને ઝેરી હવામાંથી રાહત નથી

દિલ્હીમાં હાલમાં ઝેરી હવામાંથી રાહત મળવાની શક્યતા નથી. કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ બોર્ડના અનુમાન મુજબ સોમવાર સુધી હવાની ગુણવત્તા ‘ખૂબ ખરાબ’ શ્રેણીમાં રહી શકે છે, જેને કારણે શ્વાસના દર્દીઓને તકલીફ થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત લોકોમાં આંખોમાં બળતરા અને ગળામાં ખારાશ જેવી સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે. દિલ્લીમાં પ્રદૂષણની ગંભીર સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વાયુ ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન પંચે (CQAM)એ દિલ્હી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વાહનોમાંથી થતા હવા પ્રદૂષણને ઘટાડવા માટે એક નિષ્ણાત સમિતિની રચના કરી છે.

દિલ્હીમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં AQI કેટલો રહ્યો?

છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં પવનની ગતિ વધવાથી દિલ્હીની હવાની ગુણવત્તામાં થોડો સુધારો જોવા મળ્યો હતો અને AQI ‘ખરાબ’ શ્રેણીમાં પહોંચ્યો હતો. જોકે ઘણા વિસ્તારોમાં તે સમયે પણ હવાની ગુણવત્તા ‘ખૂબ ખરાબ’ જ રહી હતી. હવે ફરી રાજધાનીના અનેક વિસ્તારોમાં AQI વધીને 400ને પાર પહોંચી ગયો છે. ગઈ કાલે દિલ્હીનો સરેરાશ AQI 349 નોંધાયો હતો. સવારના સમયે ગાઢ ધુમ્મસ અને ઝેરી ધુમાડાની પરત છવાઈ ગઈ હતી, જેને કારણે વિઝિબિલિટી ભારે અસરગ્રસ્ત થઈ હતી.

