RSSના કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધા બાદ પંચાયત વિકાસ અધિકારી સસ્પેન્ડ

રાયચૂરઃ કર્ણાટકના રાયચૂર જિલ્લાના પંચાયત વિકાસ અધિકારીને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંગઠન (RSS)ના એક કાર્યક્રમમાં સંગઠનની વરદી પહેરીને ભાગ લેવા બદલ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે, એમ અધિકારીઓએ માહિતી આપી છે. સિરાવર તાલુકા પંચાયતમાં નિમણૂક કરાયેલા અધિકારીને રાજ્ય અધિકારીઓ દ્વારા અનુશાસનાત્મક કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

IAS અધિકારી અરુંધતી ચંદ્રશેખર દ્વારા જારી કરાયેલા સસ્પેન્શન આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કુમારે કર્ણાટક સિવિલ સર્વિસ (આચરણ) નિયમ, 2021ના નિયમ ત્રણનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. આ નિયમો હેઠળ સરકારી અધિકારીઓ માટે રાજનીતિક નિષ્ણાતતા, શિસ્ત અને યોગ્ય આચરણ જાળવવું જરૂરી છે.

ભાજપે કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું

કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધતાં કર્ણાટક ભાજપના મુખ્ય વિજયેન્દ્ર યેદિયુરપ્પાએ સસ્પેન્શનને સરકારી યંત્રણાનો ઉપયોગ કરીને દેશભક્તિની ભાવનાઓ પર હુમલો ગણાવ્યો છે. તેમણે સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું હતું  કે મંત્રી પ્રિયાન્ક ખડગેની ધમકીઓથી ભયભીત વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીઓએ વિભાજનકારી રાજકારણને સમર્થન આપવાનું શરૂ કરી દીધું છે. શરૂઆતમાં, રાયચૂર જિલ્લાના પંચાયત વિકાસ અધિકારી અને પાર્ટીના વિધાયક મનપ્પા ડી. વગ્જલના નજીકના સહયોગી પ્રવીણકુમાર કે.પી.ને RSSની શતાબ્દી સમારોહમાં ભાગ લેવાના કારણે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જે સરકારી તંત્રનો ઉપયોગ કરીને દેશભક્તિની ભાવનાઓ પર હુમલાની શરૂઆત છે.

વિજયેન્દ્ર યેદિયુરપ્પાએ આગળ લખ્યું હતું કે આ કંઈ પણ નથી, પરંતુ કર્ણાટક કોંગ્રેસ પાર્ટીની દ્વેષથી પ્રેરિત વિકૃતિ અને હિંદુવિરોધી માનસિકતા છે. તમે સરકારી તંત્રનો દુરુપયોગ કરવો શરૂ કરી દીધો છે અને અમે પણ તેને પાછા પાટલી પર લાવવાની વ્યૂહરચના જાણીએ છીએ.

