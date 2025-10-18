‘ભારત સરકાર અને BCCI, અફઘાનિસ્તાન પાસેથી શીખો’, શિવસેના UBT નેતાનો કેન્દ્ર પર કટાક્ષ

અફઘાનિસ્તાનના સરહદી પ્રાંત પક્તિકામાં પાકિસ્તાન દ્વારા કરવામાં આવેલા હવાઈ હુમલામાં ત્રણ અફઘાન ક્રિકેટરો સહિત આઠ લોકો માર્યા ગયા હતા. અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે ખેલાડીઓ મૈત્રીપૂર્ણ મેચ રમવા માટે ઉર્ગુનથી પક્તિકા પ્રાંતના શરાના જઈ રહ્યા હતા.

શિવસેના યુબીટી નેતા પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ સરકાર અને ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડને અફઘાનિસ્તાન પાસેથી શીખવાની સલાહ આપી છે. સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરેલી પોસ્ટમાં પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ લખ્યું છે કે બીસીસીઆઈ અને સરકારે અફઘાનિસ્તાન પાસેથી શીખવાની જરૂર છે કે રમત કરતાં દેશને કેવી રીતે પ્રાથમિકતા આપવી.

શિવસેના યુબીટી સાંસદે પાકિસ્તાની શાસનને કાયરોનું જૂથ ગણાવ્યું

શિવસેના યુબીટી સાંસદ પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરેલી પોસ્ટમાં લખ્યું, “પાકિસ્તાની શાસન કાયરોનું જૂથ છે, નિર્દોષ લોકોનું લોહી વહેવડાવી રહ્યું છે અને સરહદ પર માર ખાતો રહે છે. તેમના પર શરમ આવે છે. એ જોઈને સારું લાગે છે કે અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ શ્રેણી ન રમવાનો નિર્ણય લીધો છે. કદાચ બીસીસીઆઈ અને ભારત સરકારે પણ દેશને રમતથી ઉપર કેવી રીતે રાખવું તે અંગે તેમની પાસેથી કેટલીક ટિપ્સ લેવી જોઈએ.”

પાકિસ્તાની હવાઈ હુમલામાં ત્રણ અફઘાન ક્રિકેટરોના મોત

અફઘાનિસ્તાનના સરહદી પ્રાંત પક્તિકામાં પાકિસ્તાની હવાઈ હુમલામાં ત્રણ અફઘાન ક્રિકેટરો સહિત આઠ લોકો માર્યા ગયા. અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે ખેલાડીઓ મૈત્રીપૂર્ણ મેચમાં ભાગ લેવા માટે ઉર્ગુનથી પક્તિકા પ્રાંતના શરાના ગયા હતા. ત્યાંથી પરત ફરતી વખતે પાકિસ્તાની હુમલામાં તેઓ માર્યા ગયા. અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે ત્રણ ખેલાડીઓની ઓળખ કબીર, સિબઘતુલ્લાહ અને હારૂન તરીકે કરી હતી, અને કહ્યું હતું કે હુમલામાં અન્ય પાંચ લોકો પણ માર્યા ગયા હતા. ACBએ તેને પાકિસ્તાની શાસન દ્વારા કરવામાં આવેલ કાયરતાપૂર્ણ હુમલો ગણાવ્યો હતો. હુમલા બાદ અફઘાનિસ્તાને ત્રિકોણીય શ્રેણીમાંથી ખસી ગયું.

એશિયા કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમવાનો ભારે વિરોધ થયો હતો. પ્રિયંકા ચતુર્વેદીના આ નિવેદનને એશિયા કપમાં પાકિસ્તાન સામે રમવાના ભારતના તાજેતરના નિર્ણય પર નિશાન સાધવા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા અને ઓપરેશન સિંદૂર બાદ, ભારતમાં ઘણા રાજકીય પક્ષો અને વ્યક્તિઓ પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ રમવાનો વિરોધ કરી રહ્યા હતા. જોકે, ઘણી વિચાર-વિમર્શ પછી સરકારે એશિયા કપમાં પાકિસ્તાન સામે રમવાનો નિર્ણય લીધો.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR