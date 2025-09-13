પેલેસ્ટાઇન બનશે સ્વતંત્ર દેશ, ભારતે યુએનમાં સમર્થનમાં મતદાન કર્યું

ઇઝરાયલને મોટો ઝટકો લાગી શકે છે. પેલેસ્ટાઇનને અલગ દેશ બનાવવાનો પ્રસ્તાવ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા (UN) માં પસાર થયો છે. ભારતે પણ તેને ટેકો આપ્યો છે. વિશ્વના 142 દેશોએ પેલેસ્ટાઇનને સ્વતંત્ર દેશ તરીકે માન્યતા આપવાનું સમર્થન કર્યું છે. આને ઇઝરાયલ માટે મોટો ઝટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે. તે જ સમયે, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે તે ઇઝરાયલ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષને રોકવામાં ઘણી મદદ કરશે. અત્યાર સુધી પેલેસ્ટાઇન આંશિક રીતે માન્યતા પ્રાપ્ત દેશ છે.

10 દેશોએ વિરોધ કર્યો

યુનાઇટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલીએ પેલેસ્ટાઇન સમસ્યાના શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ માટે બે રાષ્ટ્રોના ઉકેલને સમર્થન આપતા ન્યૂયોર્ક ઘોષણાને મંજૂરી આપી છે. આ માટે, ભારત સહિત વિશ્વના 142 દેશોએ સમર્થનમાં મતદાન કર્યું. 10 દેશોએ આ પ્રસ્તાવનો વિરોધ કર્યો. આ ઉપરાંત, 12 દેશોએ મતદાનથી દૂર રહ્યા. આ મામલે ભારતનો વલણ એક સાર્વભૌમ, સ્વતંત્ર અને સધ્ધર પેલેસ્ટાઇન રાજ્યની સ્થાપનાને સમર્થન આપવાનો છે, જે માન્ય સરહદોની અંદર સુરક્ષિત ઇઝરાયલ રાજ્ય સાથે શાંતિથી રહી શકે.

ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિએ માહિતી શેર કરી

ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને X પ્લેટફોર્મ પર યુએનની કાર્યવાહી વિશે માહિતી શેર કરી. તેમણે લખ્યું કે ફ્રાન્સ અને સાઉદી અરેબિયાના પ્રોત્સાહનથી, 142 દેશોએ બે-રાજ્ય ઉકેલના અમલીકરણ પર ન્યૂ યોર્ક ઘોષણાપત્ર અપનાવ્યું છે. સાથે મળીને અમે મધ્ય પૂર્વમાં શાંતિ તરફ એક અફર માર્ગ તૈયાર કરી રહ્યા છીએ. તેમણે આગળ લખ્યું કે ફ્રાન્સ, સાઉદી અરેબિયા અને તેમના બધા સાથીઓ બે-રાષ્ટ્ર ઉકેલ પરિષદમાં આ શાંતિ યોજનાને નક્કર આકાર આપવા માટે ન્યૂ યોર્કમાં હાજર રહેશે. કાયમી શાંતિના દ્રષ્ટિકોણ પર પ્રકાશ પાડતા, મેક્રોને વધુમાં કહ્યું કે બીજું ભવિષ્ય શક્ય છે.

પેલેસ્ટાઇન 1988 માં મુક્ત થયું

હાલમાં પેલેસ્ટાઇન મધ્ય પૂર્વમાં આંશિક રીતે માન્યતા પ્રાપ્ત દેશ છે. પેલેસ્ટાઇન લિબરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા 15 નવેમ્બર 1988 ના રોજ અલ્જેરિયામાં નેશનલ એસેમ્બલી કાઉન્સિલમાં પેલેસ્ટાઇનની સ્વતંત્રતાની ઘોષણા કરવામાં આવી હતી. પેલેસ્ટાઇન લીગ ઓફ આરબ સ્ટેટ્સનું સભ્ય છે. ઘણા દેશોએ તેને માન્યતા આપી છે. જો કે, ઇઝરાયલે હંમેશા પેલેસ્ટાઇનનો દાવો કર્યો છે. પેલેસ્ટાઇન 23 નવેમ્બર 2011 ના રોજ યુનેસ્કોનું સભ્ય બન્યું. 29 નવેમ્બર 2012 ના રોજ, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાએ પેલેસ્ટાઇનને યુએન “બિન-સભ્ય રાજ્ય” દરજ્જો આપતો ઠરાવ અપનાવ્યો.

