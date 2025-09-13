હરિદ્વાર અર્ધ કુંભ 2027 ની તારીખો જાહેર

ઉત્તરાખંડના હરિદ્વારમાં 2027 માં યોજાનાર અર્ધ કુંભની તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે. અખિલ ભારતીય અખાડા પરિષદે પુષ્કર ધામી સરકારના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે અને શાહી સ્નાન માટેની તારીખો પણ નક્કી કરી છે. જોકે ઉત્તરાખંડ સરકાર થોડા સમય પછી સત્તાવાર રીતે તારીખોની જાહેરાત કરશે અને પછી પોતાની રીતે અર્ધ કુંભની તૈયારીઓ શરૂ કરશે, પરંતુ અખાડા પરિષદે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે.
આ તારીખો પર 3 શાહી સ્નાન થશે
તમને જણાવી દઈએ કે આ વખતે હરિદ્વારમાં યોજાનારા અર્ધ કુંભ 2027 માં, એક જૂની પરંપરામાં ફેરફાર જોવા મળશે કે આ વખતે સાધુઓ, સંન્યાસીઓ, તપસ્વીઓ અને અખાડાઓ સાથે 3 શાહી સ્નાન થશે. પહેલું શાહી સ્નાન 6 માર્ચ 2027 ના રોજ મહાશિવરાત્રીના તહેવાર પર થશે. બીજું શાહી સ્નાન 8 માર્ચ, 2027 ના રોજ સોમવતી અમાવસ્યાના દિવસે થશે. ત્રીજું શાહી સ્નાન 14 એપ્રિલ, 2027 ના રોજ વૈશાખીના દિવસે થશે. મેષ સંક્રાંતિ વૈશાખીના દિવસે આવશે અને આ દિવસે સૌથી પવિત્ર અને અમૃત સ્નાન યોજાશે.
અર્ધ કુંભની પરંપરા સદીઓ જૂની છે
અખાડા પરિષદના પ્રમુખ અને નિરંજની અખાડાના સચિવ શ્રીમહંત રવિન્દ્ર પુરીએ જણાવ્યું હતું કે કુંભ અને અર્ધ કુંભની પરંપરા સદીઓ જૂની છે. પ્રયાગરાજ અને હરિદ્વારમાં કુંભ અને અર્ધ કુંભની પરંપરા રહી છે, જેમાં ભક્તો સ્નાન કરીને પુણ્ય કમાય છે અને મોક્ષની ઇચ્છા રાખે છે. આ વર્ષે અર્ધ કુંભનો યોગ બની રહ્યો છે, તે જ વર્ષે ત્ર્યંબકેશ્વર નાશિક અથવા ઉજ્જૈનમાં પણ સિંહસ્થ ઉત્સવનો યોગ બની રહ્યો છે, જે આ વખતે નાશિકમાં છે અને જુલાઈ-ઓગસ્ટ 2027 માં યોજાશે.
અર્ધ કુંભ માટે 82 જગ્યાઓ બનાવવામાં આવશે
હરિદ્વારમાં યોજાનાર અર્ધ કુંભ 2027 માટે 82 નવી જગ્યાઓ બનાવવામાં આવશે. પુષ્કર ધામી મંત્રીમંડળે જુલાઈ 2024 માં પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી હતી, જેમને અર્ધ કુંભ મેળા અધિષ્ઠાનમાં પોસ્ટ કરવામાં આવશે. કુંભ અને અર્ધ કુંભ માટે મેળા અધિષ્ઠાનની રચના 2 વર્ષ અગાઉ કરવામાં આવી છે, જેનું કામ તૈયારીઓને અંતિમ સ્પર્શ આપવાનું છે. 82 નવી જગ્યાઓમાંથી, 9 જગ્યાઓ કાયમી હશે, 44 જગ્યાઓ કામચલાઉ હશે અને 29 જગ્યાઓ આઉટસોર્સ્ડ ભરતી હશે. મહેસૂલ, પીડબ્લ્યુડી, સિંચાઈ, પીવાનું પાણી, શહેરી વિકાસ, નાણાં, એકાઉન્ટ્સ સહિત અન્ય વિભાગોના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને કાયમી અને કામચલાઉ જગ્યાઓ પર મોકલવામાં આવશે. કોન્ટ્રાક્ટરો વગેરેની ભરતી આઉટસોર્સ પર કરવામાં આવશે.