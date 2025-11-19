પાકિસ્તાનને ભારત તરફથી હુમલાનો ડર

પાકિસ્તાનના સંરક્ષણ પ્રધાન ખ્વાજા આસિફને ભારત તરફથી હુમલાનો ડર છે. મંગળવારે તેમણે કહ્યું કે ભારત સાથે યુદ્ધની શક્યતાને નકારી શકાય નહીં. દેશ સંપૂર્ણ સતર્ક છે. પાકિસ્તાની સંરક્ષણ પ્રધાનની ટિપ્પણી ભારતીય સેના પ્રમુખ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ ઓપરેશન સિંદૂરને “88 કલાકનો ટ્રેલર” ગણાવ્યાના થોડા દિવસો પછી આવી છે. દ્વિવેદીએ કહ્યું હતું કે જો પરિસ્થિતિ માંગ કરે તો, સેના પાકિસ્તાનને તેના પડોશી દેશ સાથે જવાબદારીપૂર્વક કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો તે શીખવવા માટે તૈયાર છે.

સામા ટીવી સાથેની મુલાકાતમાં ખ્વાજા આસિફે કહ્યું, “અમે કોઈપણ સંજોગોમાં ભારતની અવગણના કરી રહ્યા નથી કે તેના પર વિશ્વાસ કરી રહ્યા નથી. હું ભારત તરફથી કોઈપણ પ્રકારના યુદ્ધ અથવા પ્રતિકૂળ વ્યૂહરચનાની શક્યતાને નકારી શકતો નથી. આપણે સંપૂર્ણપણે સતર્ક રહેવું પડશે.”

સેના પ્રમુખ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ ઓપરેશન સિંદૂરને “૮૮ કલાકનું ટ્રેલર” ગણાવ્યાના થોડા દિવસો પછી તેમની ટિપ્પણી આવી છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે જો પરિસ્થિતિ માંગ કરે તો, સશસ્ત્ર દળો પાકિસ્તાનને તેના પડોશી દેશ સાથે જવાબદારીપૂર્વક કેવી રીતે વર્તવું તે શીખવવા માટે તૈયાર છે.

દિલ્હીમાં કાર વિસ્ફોટ

આ વર્ષે અનેક હિંસક ઘટનાઓ બાદ નિવેદનોની આપ-લે કરવામાં આવી છે. ૧૦ નવેમ્બરના રોજ, દિલ્હીમાં કાર બોમ્બ વિસ્ફોટમાં ૧૫ લોકો માર્યા ગયા, જે પહેલગામ હુમલા પછી ભારતીય ભૂમિ પરનો બીજો મોટો હુમલો હતો.

