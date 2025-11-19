અનમોલ બિશ્નોઈને 12 દિવસની કસ્ટડીમાં મોકલાયો

ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈના ભાઈ અને મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપી અનમોલ બિશ્નોઈને પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે ૧૧ દિવસ માટે NIA કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો છે. NIAએ દલીલ કરી હતી કે અનમોલની કસ્ટડીમાં પૂછપરછ જરૂરી છે, કારણ કે તેની સામે ૩૫ થી વધુ હત્યાઓ, ૨૦ થી વધુ અપહરણ, ખંડણી, ધમકીઓ અને હિંસાના કેસોમાં સીધી સંડોવણી હોવાના મજબૂત પુરાવા મળી આવ્યા છે.
ખરેખર, અનમોલ બિશ્નોઈને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સથી ભારત મોકલી દેવામાં આવ્યો છે. NCP નેતા બાબા સિદ્દીકીની હત્યાના મુખ્ય કાવતરાખોર અનમોલની NIA અને દિલ્હી પોલીસની એક વિશેષ ટીમ દ્વારા ૧૯ નવેમ્બરના રોજ IGI એરપોર્ટ પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેને કડક સુરક્ષા હેઠળ સીધા પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં કોર્ટે તેને રિમાન્ડ પર મોકલ્યો હતો. કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, સમગ્ર સુનાવણી ઇન-કેમેરા કરવામાં આવી હતી, જેમાં મીડિયા સહિત બહારના લોકોનો સમાવેશ થતો ન હતો.
એજન્સીએ કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે અનમોલના કબજામાંથી બે ભારતીય પાસપોર્ટ મળવાથી નકલી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ થયો હોવાનું જણાય છે, જે તેના ગુનાહિત નેટવર્કની ઊંડાઈ દર્શાવે છે. હત્યા સહિતના ગંભીર ગુનાઓનો પર્દાફાશ કરવા, ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા લોકો, ભંડોળના સ્ત્રોત અને ગુનાઓ કયા નેટવર્ક દ્વારા આચરવામાં આવ્યા હતા તે ઓળખવા માટે કસ્ટોડિયલ પૂછપરછ મહત્વપૂર્ણ છે.