સોનાના ભાવમાં ફરી વધારો થયો, ચાંદીમાં પણ ઉછાળો

સોના અને ચાંદીના ભાવ ઝવેરીઓ માટે આંચકો સમાન છે. ગઈકાલના ઘટાડા બાદ, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ફરી વધારો થયો છે. 24 કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામના ભાવમાં આજે ₹1,200નો વધારો થયો છે. આનો અર્થ એ થયો કે 24 કેરેટ સોનું આજે ₹124,860 પ્રતિ 10 ગ્રામમાં ઉપલબ્ધ છે, જે ગઈકાલે ₹123,660 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતું. તેવી જ રીતે, ચાંદીના ભાવમાં પણ આજે વધારો જોવા મળ્યો છે. ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹6,000નો વધારો થયો છે. આ વધારા સાથે, ચાંદીનો ભાવ ₹168,000 પર પહોંચી ગયો છે, જે ગઈકાલે ₹162,000 પ્રતિ કિલોગ્રામ હતો.

આજે તમારા શહેરમાં સોના (24 કેરેટ/ગ્રામ)નો ભાવ શું છે?

ચેન્નાઈ: 12,655
મુંબઈ: 12,486
દિલ્હી: 12,501
કોલકાતા: 12,486
બેંગ્લોર: 12,486
હૈદરાબાદ: 12,486
કેરળ: 12,486
પુણે: 12,486
વડોદરા: 12,491
અમદાવાદ: 12,491
જયપુર: 12,501
લખનૌ: 12,501
કોઈમ્બતુર: 12,655
મદુરાઈ: 12,655
વિજયવાડા: 12,486
પટના: 12,491
નાગપુર: 12,486
ચંદીગઢ: 12,501
સુરતઃ 12,491
ભુવનેશ્વર: 12,486

વિવિધ શહેરોમાં આજના આંકડા ચાંદીના ભાવ

ચેન્નઈ: ₹૧,૭૬,૦૦૦ પ્રતિ કિલોગ્રામ
મુંબઈ: ₹૧,૬૮,૦૦૦ પ્રતિ કિલોગ્રામ
દિલ્હી: ₹૧,૬૮,૦૦૦ પ્રતિ કિલોગ્રામ
કોલકાતા: ₹૧,૬૮,૦૦૦ પ્રતિ કિલોગ્રામ
બેંગ્લોર: ₹૧,૬૮,૦૦૦ પ્રતિ કિલોગ્રામ
હૈદરાબાદ: ₹૧,૭૬,૦૦૦ પ્રતિ કિલોગ્રામ
કેરળ: ₹૧,૭૬,૦૦૦ પ્રતિ કિલોગ્રામ
પુણે: ₹૧,૬૮,૦૦૦ પ્રતિ કિલોગ્રામ
વડોદરા: ₹૧,૬૮,૦૦૦ પ્રતિ કિલોગ્રામ
અમદાવાદ: ₹૧,૬૮,૦૦૦ પ્રતિ કિલોગ્રામ

