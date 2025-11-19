IND vs SA: કેપ્ટન ગિલ ગુવાહાટી ટેસ્ટમાંથી બહાર!

ગુવાહાટી ટેસ્ટ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. ભારતના ટેસ્ટ કેપ્ટન શુભમન ગિલ આ મેચમાંથી બહાર થઈ શકે છે. વધુમાં, સૂત્રો સૂચવે છે કે તે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી પણ ગુમાવી શકે છે. કોલકાતા ટેસ્ટ દરમિયાન ગિલને ગરદનમાં ઈજા થઈ હતી.
કોલકાતામાં પ્રથમ ટેસ્ટની પ્રથમ ઇનિંગ દરમિયાન ગિલને બેટિંગ કરતી વખતે ગરદનમાં ઈજા થઈ હતી. તેણે દક્ષિણ આફ્રિકાની બીજી ઇનિંગમાં ફિલ્ડિંગ કરી ન હતી, ન તો તે 124 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે ભારતના બીજા ઇનિંગમાં બેટિંગ કરવા આવ્યો હતો. પરિણામે, ટીમ ઈન્ડિયા કોલકાતા ટેસ્ટ 30 રનથી હારી ગઈ હતી.
જોકે, ગિલને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી હતી અને તે ટીમ સાથે ગુવાહાટી પહોંચ્યો હતો. એવી ચર્ચા હતી કે ગિલ બીજી ટેસ્ટમાં રમવા પર અડગ હતો. જોકે, હાલમાં એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે તે આ ટેસ્ટમાંથી બહાર થઈ શકે છે. તે જ સમયે, તે 30 નવેમ્બરથી શરૂ થતી ODI શ્રેણીમાંથી પણ બહાર રહી શકે છે.