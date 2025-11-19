નીતિશ કુમારે મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યું

બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે રાજ્યપાલને રાજીનામું સુપરત કર્યું. ૨૦ નવેમ્બરના રોજ પટનાના ગાંધી મેદાનમાં ૧૦મી વખત મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેશે. વડાપ્રધાન મોદી, અનેક રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ અને અન્ય અગ્રણી નેતાઓ સવારે ૧૧:૩૦ વાગ્યે નીતિશ કુમારના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજર રહેશે. શપથ ગ્રહણ સમારોહના એક દિવસ પહેલા, બુધવારે, બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારને એનડીએની બેઠકમાં સર્વાનુમતે એનડીએ વિધાનસભા પક્ષના નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. ડેપ્યુટી સ્પીકર સમ્રાટ ચૌધરી અને વિજય કુમાર સિંહા, ચિરાગ પાસવાન અને ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ દિલીપ કુમાર જયસ્વાલ સાથે બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા.
બિહાર ચૂંટણીમાં એનડીએનો જંગી વિજય
તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, એનડીએએ ૨૦૨ બેઠકો જીતીને જંગી વિજય મેળવ્યો. ભાજપે ૮૯ બેઠકો જીતી, જ્યારે નીતિશ કુમારના નેતૃત્વ હેઠળના જેડીયુએ ૮૫ બેઠકો જીતી. ચિરાગ પાસવાનની લોક જનશક્તિ પાર્ટી (રામ વિલાસ) એ ૧૯ બેઠકો જીતી. જીતન માંઝીની હિન્દુસ્તાની અવમ મોરચા (સેક્યુલર) એ પાંચ બેઠકો જીતી અને ઉપેન્દ્ર કુશવાહાના રાષ્ટ્રીય લોક મોરચાએ ચાર બેઠકો જીતી. નોંધનીય છે કે બિહારમાં ઐતિહાસિક ૬૭.૧૩ ટકા મતદાન થયું હતું, જે ૧૯૫૧ પછીનું સૌથી વધુ છે. મહિલાઓમાં ૭૧.૬% અને પુરુષોમાં ૬૨.૮% મતદાન થયું હતું.
શપથવિધિ સમારોહમાં કોણ હાજરી આપશે?
૨૦ નવેમ્બરે નીતિશ કુમારના શપથવિધિ સમારોહમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ અને અન્ય મુખ્ય એનડીએ નેતાઓ હાજરી આપશે. વિવિધ એનડીએ શાસિત રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ પણ સમારોહમાં હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે. અગાઉ, નીતિશ કુમારને પટણામાં તેમના નિવાસસ્થાને યોજાયેલી બેઠકમાં જેડીયુ વિધાનસભા પક્ષના નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. નીતિશ કુમારે રાજ્યપાલ આરિફ મોહમ્મદ ખાનને પોતાનું રાજીનામું સુપરત કર્યું છે અને હવે તેઓ આવતીકાલે, ૨૦ નવેમ્બરે દસમી વખત બિહારના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેશે. નવી સરકારની રચના પહેલા, સમ્રાટ ચૌધરીને બિહારમાં ભાજપ વિધાનસભા પક્ષના નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે વિજય સિંહાને ઉપનેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા.