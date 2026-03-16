Oscar 2026: જોર્ડન અને જેસી બકલીને બેસ્ટ એક્ટરનો એવોર્ડ, જુઓ સંપૂર્ણ યાદી

2026નો ઓસ્કાર લોસ એન્જલસના ડોલ્બી થિયેટરમાં યોજાયો હતો. 98મા એકેડેમી એવોર્ડ્સમાં લિયોનાર્ડો ડીકેપ્રિયોની “વન બેટલ આફ્ટર અધર” ફિલ્મનો દબદબો રહ્યો.
“વન બેટલ આફ્ટર અધર” ફિલ્મે બેસ્ટ ફિલ્મ સહિત છ એવોર્ડ જીત્યા. રાયન કૂગલરની “સિનર્સ” ફિલ્મે ચાર એવોર્ડ જીત્યા. માઈકલ બી. જોર્ડનને “સિનર્સ” ફિલ્મ માટે બેસ્ટ અભિનેતા અને જેસી બકલીને “હેમનેટ” ફિલ્મ માટે બેસ્ટ અભિનેત્રીનો એવોર્ડ મળ્યો. જાણો કોણે જીત્યો 98મા એકેડેમી એવોર્ડ.વિજેતાઓની સંપૂર્ણ યાદી
બેસ્ટ ફિલ્મ: વન બેટલ આફ્ટર અધર
બેસ્ટ અભિનેતા: માઈકલ બી. જોર્ડન (સિનર્સ)
બેસ્ટ અભિનેત્રી : જેસી બકલી (હેમ્નેટ)
બેસ્ટ દિગ્દર્શક : પોલ થોમસ એન્ડરસન (વન બેટલ આફ્ટર અધર)
બેસ્ટ સહાયક અભિનેતા : સીન પેન (વન બેટલ આફ્ટર અધર)
બેસ્ટ સહાયક અભિનેત્રી : એમી મેડિગન (વેપન્સ)
બેસ્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય ફીચર ફિલ્મ : સેન્ટિમેન્ટલ વેલ્યુ
બેસ્ટ એડિટિંગ : વન બેટલ આફ્ટર અધર
બેસ્ટ ઓરિજિનલ સ્ક્રીનપ્લે : સિનર્સ (રાયન કૂગલર)
બેસ્ટ એડેપ્ટેડ સ્ક્રીનપ્લે : વન બેટલ આફ્ટર અધર (પોલ થોમસ એન્ડરસન)
બેસ્ટ ઓરિજિનલ સોંગ : ગોલ્ડન (કે:પોપ ડેમન હન્ટર્સ) (EJAE, માર્ક સોનેનબ્લિક, જોંગ ગ્યુ ક્વાક, યૂ દ્વારા)
બેસ્ટ સંગીત (મૂળ સ્કોર) : સિનર્સ
બેસ્ટ સિનેમેટોગ્રાફી : સિનર્સ
બેસ્ટ સાઉન્ડ : F1
બેસ્ટ ડોક્યુમેન્ટરી ફીચર ફિલ્મ : મિસ્ટર નોબડી અગેઇન્સ્ટ પુટિન
બેસ્ટ ડોક્યુમેન્ટરી શોર્ટ ફિલ્મ : ઓલ ધ એમ્પ્ટી રૂમ્સ
બેસ્ટ વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ : અવતાર: ફાયર એન્ડ ફાયર એશ
બેસ્ટ એનિમેટેડ ફીચર ફિલ્મ : કે:પોપ ડેમન હન્ટર્સ
બેસ્ટ એનિમેટેડ શોર્ટ ફિલ્મ : ધ ગર્લ હૂ ક્રાઇડ પર્લ્સ
બેસ્ટ મેકઅપ અને હેરસ્ટાઇલ : ફ્રેન્કેસ્ટાઇન
બેસ્ટ કોસ્ચ્યુમ ડિઝાઇન : ફ્રેન્કેસ્ટાઇન
આ વર્ષના ઓસ્કરમાં અનેક રેકોર્ડ અને સફળતાઓ જોવા મળી. જેસી બકલેએ “હેમ્નેટ” માટે બેસ્ટ અભિનેત્રીનો ઓસ્કાર જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ જીત સાથે તે આ સન્માન મેળવનાર પ્રથમ આઇરિશ અભિનેત્રી બની.
બેસ્ટ અભિનેતાનો એવોર્ડ જીતનાર માઈકલ બી. જોર્ડન આ એવોર્ડ જીતનાર છઠ્ઠા અશ્વેત અભિનેતા બન્યા. આ તેમનો પહેલો ઓસ્કાર છે. જોર્ડને “સિનર્સ” માં જોડિયા બાળકોની ભૂમિકા ભજવી હતી. તે આવું કરનાર પ્રથમ વ્યક્તિ છે.લિયોનાર્ડો ડી કેપ્રિયોની “વન બેટલ આફ્ટર અધર” એ 2026 ના ઓસ્કારમાં બેસ્ટ ચિત્ર સહિત છ પુરસ્કારો જીત્યા. આમાં બેસ્ટ દિગ્દર્શક, બેસ્ટ અનુકૂલિત સ્ક્રીનપ્લે, બેસ્ટ સંપાદન, બેસ્ટ સહાયક અભિનેતા અને બેસ્ટ કાસ્ટિંગનો સમાવેશ થાય છે.
“સિનર્સ” માટે ઓટમ ડ્યુરાલ્ડ આર્કાપાવે બેસ્ટ સિનેમેટોગ્રાફી માટે ઓસ્કાર જીત્યો, આ શ્રેણીમાં ઓસ્કાર જીતનાર પ્રથમ મહિલા અને એવોર્ડ જીતનાર પ્રથમ અશ્વેત મહિલા બન્યા.