સૂર્યકુમાર યાદવની પત્નીએ સાડી પહેરી અને વાળમાં લગાવ્યું ‘મોમ-ટુ-બી’

ભારતીય ક્રિકેટ જગતમાં પોતાની આક્રમક બેટિંગ માટે જાણીતા સ્ટાર ખેલાડી Suryakumar Yadav ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવ્યા છે. પરંતુ આ વખતે કારણ તેમની ક્રિકેટિંગ પરફોર્મન્સ નહીં પરંતુ તેમની વ્યક્તિગત જીવન સાથે જોડાયેલી ખુશખબર છે. સોશિયલ મીડિયા પર તાજેતરમાં એક વીડિયો વાયરલ થયો છે જેમાં તેમની પત્ની Devisha Shettyના બેબી શાવર સમારંભની ઝલક જોવા મળે છે.
તાજેતરમાં ICC Men’s T20 World Cup 2026માં ભારતની સફળતા બાદ ચર્ચામાં રહેલા Suryakumar Yadav હવે પોતાની ફેમિલી લાઇફને લઈને ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સોશિયલ મીડિયા પર એવી અટકળો ચાલી રહી હતી કે તેઓ જલ્દી જ પિતા બનવાના છે. હવે વાયરલ થયેલા વીડિયોએ આ ચર્ચાઓને વધુ તેજ બનાવી દીધી છે.
વાયરલ વીડિયોમાં એક સુંદર રીતે સજાવાયેલ બેન્ક્વેટ હોલમાં બેબી શાવર ફંક્શન યોજાયેલું જોવા મળે છે. ત્યાં એક મોટું બેનર પણ નજરે પડે છે જેમાં લખેલું છે કે “Welcome to the Baby Shower of Devisha and Surya”. આ દ્રશ્યો જોઈને ચાહકો ખૂબ ખુશ થયા છે અને સોશિયલ મીડિયા પર દંપતીને શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યા છે.
વિડિયોમાં Suryakumar Yadav અને Devisha Shetty હાથમાં હાથ નાખીને ગ્રાન્ડ એન્ટ્રી કરતા જોવા મળે છે. બંનેના ચહેરા પર માતા-પિતા બનવાની ખુશી સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે. ખાસ કરીને દેવિશાનો બેબી બંપ પણ વીડિયોમાં સ્પષ્ટ જોવા મળતા ચાહકોમાં વધુ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.
આ ખાસ પ્રસંગે Devisha Shettyએ પરંપરાગત અંદાજમાં સુંદર ગોલ્ડન સિલ્ક સાડી પહેરી હતી. સાડી પરનો ઓરેન્જ બોર્ડર તેમની સુંદરતાને વધુ ઉછાળી રહ્યો હતો. તેમણે આ સાડી સાથે ઓરેન્જ કલરના હાફ સ્લીવ્સ બ્લાઉઝ પહેર્યો હતો, જેના પર કરાયેલ સીક્વેન્સ વર્ક કેમેરામાં ચમકતું નજર આવી રહ્યું હતું.
દેવિશાએ પોતાના લુકને પરંપરાગત દાગીનાઓ સાથે પૂર્ણ કર્યો હતો. ગળામાં સોનાનો નેકલેસ, કાનમાં ગોલ્ડન ઇયરિંગ્સ, હાથમાં કડાં, માથે ટીકા અને કમર પર કમરબંધ સાથે તેઓ ખૂબ ગ્રેસફુલ દેખાઈ રહી હતી. તેમ છતાં તેમના લુકમાં સૌથી ખાસ વાત તેમના વાળમાં લગાવેલી હેર એક્સેસરી હતી.