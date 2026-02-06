દેશભરમાં ઓલા, ઉબેર, રેપિડો બંધ રહેશે, ડ્રાઈવરોએ દેશવ્યાપી હડતાળનું એલાન કર્યું

ઓલા, ઉબેર અને રેપિડો સાથે સંકળાયેલા ડ્રાઇવરોએ 7 ફેબ્રુઆરીએ દેશવ્યાપી હડતાળની જાહેરાત કરી છે.’ઓલ ઇન્ડિયા બ્રેકડાઉન’ તરીકે ઓળખાતી આ હડતાળમાં ડ્રાઇવરોએ તેમની મોબાઇલ એપ્લિકેશનો બંધ કરવી પડશે. આનાથી કેબ, ઓટો અને બાઇક ટેક્સી સેવાઓ પર ગંભીર અસર થવાની ધારણા છે.

જો તમે કાલે ઓલા, ઉબેર અથવા રેપિડો રાઈડ બુક કરાવવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો સાવધાન રહેજો. આ કંપનીઓના ડ્રાઈવરોએ કાલે દેશવ્યાપી હડતાળની જાહેરાત કરી છે. તેમણે તેને “ઓલ ઈન્ડિયા બ્રેકડાઉન” ગણાવ્યું છે અને તેમની મોબાઈલ એપ્સ બંધ રાખશે. આનાથી કેબ, ઓટો અથવા બાઇક ટેક્સી શોધવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.

હડતાળનું મુખ્ય કારણ

આ હડતાળ TGPWU (તેલંગાણા ગિગ વર્કર્સ યુનિયન) અને અન્ય સંગઠનો દ્વારા સંયુક્ત રીતે શરૂ કરવામાં આવી છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે 7 ફેબ્રુઆરીએ સમગ્ર ભારતમાં ડ્રાઇવરો કામ બંધ કરશે. તેમનું કહેવું છે કે કોઈ નિશ્ચિત ભાડા કે નિયમો નથી; તેમનું ફક્ત શોષણ થઈ રહ્યું છે. યુનિયને નીતિન ગડકરી (માર્ગ પરિવહન મંત્રી) ને પત્ર લખીને તેમની ફરિયાદો રજૂ કરી છે. ડ્રાઇવરો કહે છે કે સરકારે કોઈ દર નક્કી કર્યા ન હોવાથી, કંપનીઓ પોતાની વિવેકબુદ્ધિથી વેતન કાપે છે. આનાથી ડ્રાઇવરો માટે ગુજરાન ચલાવવાનું મુશ્કેલ બન્યું છે અને તેમની કમાણીની કોઈ ખાતરી નથી.

ડ્રાઇવરોની મુખ્ય માંગણીઓ

યુનિયન દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે કે સરકાર તાત્કાલિક ઓટો, ટેક્સી અને બાઇક ટેક્સી માટે લઘુત્તમ ભાડું નક્કી કરે, અને આ નિર્ણય ડ્રાઇવરો સાથે પરામર્શ કર્યા પછી જ લેવો જોઈએ. તેમણે ખાનગી વાહનો (સફેદ નંબર પ્લેટવાળા) ના વાણિજ્યિક ઉપયોગ પર અથવા તેમને વાણિજ્યિક શ્રેણીમાં રૂપાંતરિત કરવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકવાની પણ માંગ કરી છે. વધુમાં, યુનિયન ઇચ્છે છે કે સરકાર આ કંપનીઓ પર નજીકથી નજર રાખે જેથી તેમની મનમાની રોકી શકાય અને ડ્રાઇવરોના શોષણને અટકાવી શકાય.

મુસાફરો પર શું અસર થશે?

શનિવારની હડતાળથી મુસાફરીમાં નોંધપાત્ર વિક્ષેપ પડી શકે છે. કેટલાક શહેરોમાં તેની અસર હળવી અને અન્યમાં ગંભીર હોઈ શકે છે, તેથી કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે. પ્રથમ, ઓલા, ઉબેર અને રેપિડો જેવી એપ્લિકેશનો પર વાહન શોધવાનું ખૂબ મુશ્કેલ બનશે.

હડતાળ પહેલા પણ થઈ હતી

7 ફેબ્રુઆરીના રોજ થયેલી આ મોટી હડતાળ પહેલા પણ ડ્રાઇવરો અને ડિલિવરી પાર્ટનર્સે તેમની માંગણીઓ માટે ઘણી વખત કામ બંધ કરી દીધું છે. તાજેતરમાં 3 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ ગિગ કામદારોએ સલામતી, સારા વેતન અને ’10 -મિનિટ ડિલિવરી’સિસ્ટમ બંધ કરવાની માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.

હડતાળના મુખ્ય કારણો

ડ્રાઇવરોના અસંતોષનું મુખ્ય કારણ ઓછી કમાણી છે, કારણ કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધી રહ્યા છે, જ્યારે કંપનીઓ ડ્રાઇવરોના કમિશન ઘટાડી રહી છે. વધુમાં, તેઓ તેમની સલામતી અને નિયમો વિશે ચિંતિત છે. તેઓ “૧૦ મિનિટની ડિલિવરી” જેવા દબાણયુક્ત કામનો વિરોધ કરી રહ્યા છે અને ઇચ્છે છે કે સરકાર તેમના માટે લઘુત્તમ ભાડું નક્કી કરે.

