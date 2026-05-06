મોટા પાયે મૂડીરોકાણ આકર્ષવા માટે ઓડિશા CM ગુજરાતની મુલાકાતે

અમદાવાદઃ ઓડિશાના CM મોહન ચરણ માંઝી આજથી ત્રણ દિવસ ગુજરાત પ્રવાસે છે. આ મુલાકાતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ રાજ્યમાં મોટા મૂડીરોકાણને આકર્ષિક કરવાનો અને ઓદ્યૌગિક વિકાસને વેગ આપવાનો છો. તેઓ આ દરમ્યાન વિવિધ ઉદ્યોગપતિઓ અને વેપારી સંગઠનો સાથે મહત્ત્વપૂર્ણ બેઠકો કરશે.

ગુજરાતે ભારતના પશ્ચિમ ભાગને ગતિ આપી છે. હવે ઓડિશા ભારતના પૂર્વ ભાગને શક્તિ આપવા તૈયાર છે—અમે વ્યાપકતા, ઝડપ અને આગામી વિકાસના મંચ સુધી વ્યૂહાત્મક પહોંચ પ્રદાન કરીએ છીએ. ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને આગળ વધતા ઉદ્યોગો માટે ઓડિશા માત્ર તક નહીં, પરંતુ લાંબા ગાળાનો સ્પર્ધાત્મક લાભ છે. આ મજબૂત અને આગાહીભર્યા સંદેશ સાથે ઓડિશાના CM મોહન ચરણ માંઝીએ અમદાવાદમાં યોજાયેલા ઓડિશા ઇન્વેસ્ટર્સ મીટ રોડશો દરમિયાન સંબોધન કરતાં જણાવ્યું હતું..

મુખ્ય મંત્રીના ગુજરાત પ્રવાસના પ્રથમ દિવસે ઉદ્યોગપતિઓ, વેપારી સંસ્થાઓ અને સંસ્થાગત હિતધારકોની મોટી હાજરી જોવા મળી હતી, જે ઓડિશાની વિકસતી ઔદ્યોગિક વ્યવસ્થામાં વધતા વિશ્વાસને દર્શાવે છે. 500થી વધુ ઉપસ્થિતોને સંબોધતાં મુખ્ય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ભારતના આગામી આર્થિક વિકાસનો તબક્કો પૂર્વીય ભારતના ઉદય સાથે વધુ મજબૂત અને સંતુલિત બનશે, જેમાં ઓડિશા કેન્દ્રસ્થાને રહેશે. “અમે સ્પષ્ટ સંદેશ સાથે આવ્યા છીએ—ઓડિશા દેશના ઔદ્યોગિક વિકાસના આગામી અધ્યાય માટે તૈયાર છે. અમે ઉદ્યોગોને આમંત્રિત કરીએ છીએ કે તેઓ અમારી સાથે સંશોધન, મૂડીરોકાણ અને વિકાસ કરે, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

તેમની સાથે પ્રતિનિધિમંડળમાં ઉદ્યોગ મંત્રી સંપદ ચંદ્ર સ્વૈન, મુખ્ય સચિવ અનુ ગર્ગ, ACS ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, હોમ અને I&PR) હેમંત શર્મા અને અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સામેલ હતા. આ રોડશોમાં કેન્દ્રિત ચર્ચાઓ અને બે સેક્ટરલ રાઉન્ડટેબલ—ખાસ કરીને ટેક્સટાઇલ રાઉન્ડટેબલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઉદ્યોગ નેતાઓ સાથે સીધી વાતચીત થઈ. મુખ્ય મંત્રીએ 26 એક-ટુ-વન મીટિંગ્સનું અધ્યક્ષસ્થાન પણ કર્યું, જે રોકાણકારોને કેન્દ્રમાં રાખી કામગીરી કરવાની રાજ્યની પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવે છે. વિવિધ ક્ષેત્રોમાં મૂડીરોકાણની ચર્ચાઓ થઈ, જે ઓડિશાની વધતી ક્ષમતાઓને ઉજાગર કરે છે.

ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રમાં ખાસ કરીને મુખ્યમંત્રીએ ઓડિશા અને ગુજરાત વચ્ચેના સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક સંબંધોને પર પ્રકાશ પણ ફેંક્યો હતો. પુરીમાં ભગવાન જગન્નાથની પવિત્ર ભૂમિથી લઈને ગુજરાતના દ્વારકા સુધી અમારાં રાજ્યો વચ્ચે સદીઓથી સાંસ્કૃતિક જોડાણ છે. ગુજરાત લાંબા સમયથી ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રમાં આગેવાન રહ્યું છે, અને ઓડિશા પણ હવે મજબૂત નીતિઓ, કુશળ માનવબળ અને સહાયક પરિસ્થિતિ સાથે ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

જો આ મુલાકાત સફળ રહી તો ઓડિશામાં મોટા પાયે ઉદ્યોગોની સ્થાપના થવાની શક્યતા છે, જેથી રોજગાર અને આર્થિક વિકાસને નવી દિશા મળશે.

