હવે ભારત રશિયા પાસેથી તેલ નહીં ખરીદે, સારું છેઃ ટ્રમ્પ

વોશિંગ્ટનઃ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ અને ટેરિફ મામલે ચોરે ને ચૌટે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. એ દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે હું સમજું છું કે હવે ભારત રશિયા પાસેથી તેલ નહીં ખરીદે. મેં આવું સાંભળ્યું છે, ખબર નથી કે આ સાચું છે કે નહીં, પણ આ એક સારું પગલું છે. હવે જોઈએ કે આગળ શું થાય છે.

આ પહેલાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત પર 25 ટકા ટેરિફ લગાવવાની અને 1 ઓગસ્ટથી દંડ વસૂલવાની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે આ પાછળનું કારણ પણ આપ્યું હતું કે ભારત, અમેરિકાનો મિત્ર હોવા છતાં વેપારમાં ક્યારેય ખૂબ સહયોગી રહ્યો નથી. ભારત વિશ્વના સૌથી ઊંચા ટેરિફ લાદનારા દેશોમાંથી એક છે અને ત્યાં નોન-મોનિટરી ટ્રેડ બેરિયર્સ પણ ખૂબ જ જટિલ અને આપત્તિજનક છે. ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે આ જ કારણોસર અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે વેપારની લેવડદેવડ ખૂબ મર્યાદિત રહી છે.

#India is no longer going to buy oil from #Russia, claims #DonaldTrump. #Tariffs #DeadEconomy pic.twitter.com/eGDHg28lWJ

— Ajay Kaul (@AjayKauljourno) August 2, 2025