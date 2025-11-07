પરમાણુ પરીક્ષણો પર રાજનાથ સિંહનું મોટું નિવેદન

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદનો અને પરમાણુ પરીક્ષણોને લગતી ચર્ચા વચ્ચે, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે કહ્યું છે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અથવા પરમાણુ પરીક્ષણના મુદ્દાઓ પર કોઈ પણ દેશ ભારત પર દબાણ કરી શકે નહીં. સંરક્ષણ પ્રધાને કહ્યું કે ભારત પરમાણુ પરીક્ષણો અંગે યોગ્ય સમયે યોગ્ય પગલાં લેશે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે ભારત અમેરિકા, પડોશી ચીન, પાકિસ્તાન કે અન્ય કોઈ દેશના આદેશ કે દબાણને વશ નહીં થાય. તેમણે કહ્યું કે ભારત સરકાર વિદેશી દબાણ હેઠળ નહીં, પણ તેના રાષ્ટ્રીય હિતોના આધારે કોઈપણ નિર્ણય લેશે.
તેમણે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામમાં યુએસ હસ્તક્ષેપનો પણ ઇનકાર કર્યો હતો, સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે તેમાં કોઈ તૃતીય પક્ષની સંડોવણી નથી. પાકિસ્તાન અને અમેરિકા વચ્ચે સંભવિત પરમાણુ પરીક્ષણ અંગેની ચર્ચાઓ સંબંધિત તાજેતરના વિકાસ વિશે પૂછવામાં આવતા, સિંહે ભારતના વલણને સ્પષ્ટ કરતા કહ્યું, ભવિષ્ય કહેશે કે ભારત શું કરશે. અમેરિકા કે પાકિસ્તાન જે કરી રહ્યું છે તેનાથી ભારત દબાણમાં આવશે નહીં. તેઓ જે ઇચ્છે છે તે કરી શકે છે. અમે જે યોગ્ય લાગે છે તે યોગ્ય સમયે કરીશું.
ઓપરેશન સિંદૂર અંગે, સંરક્ષણ પ્રધાને પુષ્ટિ આપી કે નિયંત્રણ રેખા પર ભારત દ્વારા તેના ઇચ્છિત ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ ઓપરેશન રદ કરવામાં આવ્યું હતું. સિંહે કહ્યું, હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે અમને પાકિસ્તાનના ડીજીએમઓ તરફથી યુદ્ધવિરામ માટે વારંવાર ફોન આવ્યા હતા. તે ફોન કોલ્સ પ્રાપ્ત થયા પછી અને અમે જે ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હતા તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ અમે યુદ્ધવિરામનો નિર્ણય લીધો હતો.” તેમણે ઉમેર્યું, “જો જરૂરી હોય તો અમે ઓપરેશન ફરી શરૂ કરીશું.
આતંકવાદ પર શૂન્ય સહિષ્ણુતા
આતંકવાદ પર ભારતની શૂન્ય સહિષ્ણુતા નીતિનો પુનરાવર્તિત કરતા, સંરક્ષણ પ્રધાને સ્પષ્ટ કર્યું કે ભારતીય સેના ફક્ત આતંકવાદી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવાના તેના લક્ષ્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતીય સેનાએ ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ક્યારેય નાગરિક વિસ્તારોને નિશાન બનાવ્યા નથી. સરહદ પારના હુમલાઓ દરમિયાન નાગરિક જાનહાનિના પાકિસ્તાનના દાવાઓને નકારી કાઢતા તેમણે કહ્યું, અમે ફક્ત આતંકવાદીઓને નિશાન બનાવ્યા, નાગરિકોને નહીં.