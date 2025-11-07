લાખો એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ હેકિંગના જોખમમાં, સરકારની ચેતવણી

જો તમે એન્ડ્રોઇડ સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરો છો, તો ભારતીય સરકારી એજન્સી તરફથી તમારા માટે ચેતવણી છે. કમ્પ્યુટર ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ટીમ (CERT-in) દ્વારા ચેતવણી જારી કરવામાં આવી હતી. જે વર્ઝન માટે ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે તે વર્ઝન ભારતમાં લાખો લોકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે.
એજન્સીએ એન્ડ્રોઇડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં કેટલીક નબળાઈઓ શોધી કાઢી હોવાના અહેવાલ છે. હુમલાખોરો આ નબળાઈઓનો ઉપયોગ કરીને ડિવાઇસ પર મનસ્વી કોડ ચલાવી શકે છે, જે સંભવિત રીતે સ્માર્ટફોન માટે ખતરો ઉભો કરી શકે છે. CERT-in અનુસાર, આ બગ એન્ડ્રોઇડ 13, 14, 15 અને 16 ને અસર કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે લાખો સ્માર્ટફોન જોખમમાં છે, કારણ કે એન્ડ્રોઇડ 16 એ નવીનતમ સંસ્કરણ છે. જો કે, મોટાભાગના લોકો પાસે એન્ડ્રોઇડ 14 અને 15 ચલાવતા સ્માર્ટફોન છે.
જો તમારી પાસે Pixel, Vivo, Oppo, Xiaomi, Realme, Motorola, OnePlus અથવા Samsung સ્માર્ટફોન છે જે આ એન્ડ્રોઇડ વર્ઝન ચલાવે છે, તો સાવચેત રહો. એજન્સી અનુસાર, આ નબળાઈઓ હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર વિક્રેતાઓ તરફથી છે. આમાં Qualcomm, NVIDIA, Broadcom અને Unisoc ના ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે આ ઘટકોનો ઉપયોગ મોટાભાગના Android સ્માર્ટફોનમાં થાય છે.
ભારત સરકારી એજન્સીએ આ નબળાઈને ઉચ્ચ જોખમ તરીકે વર્ગીકૃત કરી છે. આનો અર્થ એ છે કે હેકર્સ તમારા ફોનમાંથી નાણાકીય વિગતો ચોરી કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. તેઓ તમારા એકાઉન્ટને ડેબિટ પણ કરી શકે છે.
સારા સમાચાર એ છે કે Google પણ આ નબળાઈથી વાકેફ છે અને નવેમ્બરના સુરક્ષા પેચમાં તેને સુધારી દીધી છે. જો કે, જો તમે સુરક્ષિત રહેવા માંગતા હો, તો તમારે તાત્કાલિક તમારા ફોન પર નવીનતમ સુરક્ષા પેચ ઇન્સ્ટોલ કરવાની જરૂર પડશે, નહીં તો તમારો ફોન સંવેદનશીલ રહેશે.