ન્યુ યર પાર્ટીઃ ડિલિવરી વર્કર્સની હડતાળથી સેવાઓ પ્રભાવિત થવાની શક્યતા

નવી દિલ્હીઃ જો તમે નવા વર્ષની પાર્ટીની તૈયારી ઓનલાઈન ફૂડ અને ગ્રોસરી ડિલિવરી એપ્સ પર નિર્ભર રહીને કરી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્વના છે. 31 ડિસેમ્બરે સ્વિગી, ઝોમેટો, બ્લિંકિટ અને ઝેપ્ટો જેવી મોટી ફૂડ અને ક્વિક કોમર્સ પ્લેટફોર્મ્સની સેવાઓ પ્રભાવિત થાય એવી શક્યતા છે. ગિગ અને પ્લેટફોર્મ ડિલિવરી વર્કર્સે અખિલ ભારતીય હડતાલનું એલાન કર્યું છે. તેની સીધી અસર ન્યુ યર ઈવ પર ઓર્ડર અને ડિલિવરી પર પડે એવી શક્યતા છે.
વાસ્તવમાં ન્યુ યર ઈવના થોડા સમય પહેલાં જ દેશભરના ગિગ અને પ્લેટફોર્મ ડિલિવરી વર્કર્સે 31 ડિસેમ્બરે કામ બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ હડતાળની અસર ફૂડ ડિલિવરી, ઇન્સ્ટન્ટ ગ્રોસરી અને ઈ-કોમર્સ સેવાઓ પર જોવા મળે એવી શક્યતા છે. સ્વિગી, ઝોમેટો, બ્લિંકિટ, ઝેપ્ટો અને અન્ય એપ્સ પરથી ઓર્ડર કરનાર ગ્રાહકોને ડિલિવરીમાં વિલંબ અથવા મર્યાદિત સેવા મળે એવી સંભાવના છે.
સુરક્ષા માટે જોખમ
આ હડતાળ તેલંગાણા ગિગ એન્ડ પ્લેટફોર્મ વર્કર્સ યુનિયન અને ઇન્ડિયન ફેડરેશન ઑફ એપ-બેઝ્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ વર્કર્સના આહ્વાન પર આપવામાં આવી છે. યુનિયનનું કહેવું છે કે તહેવારો અને ખાસ દિવસોમાં ડિલિવરી વર્કર્સ પર કામનું દબાણ ઘણું વધે છે, પરંતુ તેની સરખામણીએ તેમની કમાણી ઘટતી જાય છે. અનિયમિત કામના કલાકો, વધતો ખર્ચ અને સામાજિક સુરક્ષાની અછત તેમની મુખ્ય સમસ્યાઓ છે.
વર્કર્સનો આરોપ છે કે 10 મિનિટ ડિલિવરી જેવાં ઝડપી મોડલ્સ તેમની સુરક્ષા માટે જોખમરૂપ બની ગયાં છે. ભારે ટ્રાફિક, સમયનું દબાણ અને પ્રદૂષણ વચ્ચે બે પૈડાવાળા વાહન ચલાવવું જોખમી બની જાય છે. યુનિયનોનું કહેવું છે કે એપ્સના અલ્ગોરિધમ એવા ટાર્ગેટ નક્કી કરે છે, જે વર્કર્સને ઝડપી અને અસુરક્ષિત ડ્રાઇવિંગ કરવા મજબૂર કરે છે. ઘણી વાર કોઈ નક્કર કારણ વગર ID બ્લોક કરી દેવામાં આવે છે, જેને કારણે તેમની રોજી-રોટી પર સીધી અસર પડે છે.
હડતાળની અસર દેખાવાની શક્યતા
ન્યુ યર ફૂડ ડિલિવરી અને ઓનલાઈન શોપિંગ માટે પીક સીઝન માનવામાં આવે છે. આવા સમયે આ હડતાલની અસર મેટ્રો શહેરો ઉપરાંત મોટાં ટિયર-2 શહેરોમાં પણ જોવા મળે એવી શક્યતા છે. ગુરુગ્રામ જેવા કેટલાક વિસ્તારોમાં તો પહેલેથી જ ઇન્સ્ટન્ટ ડિલિવરી સેવાઓ પ્રભાવિત થવાની માહિતી સામે આવી છે.