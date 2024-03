ટિકિટ કેન્સલ થકી રેલવેની કમાણી રૂ. 1230 કરોડ

નવી દિલ્હીઃ ક્યારેક-ક્યારેક આપણે જલદીમાં હોઈએ છીએ, ત્યારે યાત્રા માટે ટ્રેનમાં વેટિંગ ટિકિટ લઈ લઈએ છીએ, પણ ક્યારે-ક્યારેક વેટિંગ વધુ હોવાથી આપણી ટિકિટ કન્ફર્મ નથી થતી, ત્યારે ટિકિટ કેન્સલ પણ કરાવવી પડે છે. વેટિંગ લિસ્ટની કેન્સલ થતી ટિકિટોથી પણ રેલવેને નોંધપાત્ર કમાણી થાય છે. શું તમને માલૂમ છે કે માત્ર દિવાળી પર કેન્સલ ટિકિટથી રેલવેએ કેટલા કરોડની કમાણી કરી?

મધ્ય પ્રદેશ સ્થિત RTI એક્ટિવિસ્ટ વિવેક પાંડેએ રેલવેને અરજી દાખલ કરી હતી. RTIના જવાબમાં ઘણી વાતો સામે આવી.

ભારતીય રેલવેએ વેટિંગ લિસ્ટની કેન્સલ્ડ ટિકિટોથી થયેલી કમાણીની માહિતી આપી હતી. RTIથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર રેલવેને વર્ષ 2021, 2022 અને 2023ના વેટિંગ લિસ્ટની કેન્સલ્ડ ટિકિટોથી કુલ રૂ. 1229.85 કરોડની કમાણી કરી હતી. આ સિવાય વર્ષ 2024ના જાન્યુઆરી મહિનામાં કુલ રૂ. 45.86 લાખ કેન્સલ્ડ ટિકિટોથી રેલવેને રૂ. 43 કરોડની આવક થઈ છે.

