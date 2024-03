કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે PM મોદી પર લદ્દાખ સાથે વિશ્વાસઘાતનો આરોપ લગાવ્યો

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર પ્રહારો કર્યા છે અને તેમના પર લદ્દાખની જનતા સાથે વિશ્વાસઘાત કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું છે કે લદ્દાખના લોકોએ બંધારણની છઠ્ઠી સૂચિ હેઠળ સુરક્ષાની માંગ કરી છે. પરંતુ અન્ય ગેરંટીઓની જેમ બંધારણીય અધિકારો સુનિશ્ચિત કરવાની ‘મોદીની ગેરંટી’ નકલી અને ચીની છે. ખડગેએ દાવો કર્યો કે ચીની સેનાએ હજુ પણ અમારા વિસ્તારો પર કબજો જમાવ્યો છે.

Modi Ki Chinese Guarantee !

In Ladakh, there is a strong wave of public support, with unified calls for protections for tribal communities under the Sixth Schedule of the Constitution.

But like all other guarantees – ‘Modi Ki Guarantee’ to assure Constitutional rights to the… pic.twitter.com/jgvp0paNZU

— Mallikarjun Kharge (@kharge) March 20, 2024