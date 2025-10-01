કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેની તબિયત લથડી, બેંગલુરુની હોસ્પિટલમાં દાખલ

મલ્લિકાર્જુન ખડગે 7 ઓક્ટોબરના રોજ નાગાલેન્ડના કોહિમાની મુલાકાતે આવનાર છે, જ્યાં તેઓ એક જાહેર સભાને સંબોધિત કરશે. આ જાહેર સભામાં 10,000 લોકો આવવાની અપેક્ષા છે, પરંતુ ખડગેના સ્વાસ્થ્યને કારણે હવે તેમની નાગાલેન્ડ મુલાકાત પર શંકા ઉભી થઈ છે.
કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેની તબિયત બગડતી હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ખડગેને બેંગલુરુની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, 83 વર્ષીય કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેને બેંગલુરુની એમએસ રામૈયા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, ખડગેને મંગળવારે તાવ અને પગમાં દુખાવો થયો હતો, ત્યારબાદ તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ડોકટરો તેમની સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે.
કોંગ્રેસ પ્રમુખની તબિયત સ્થિર
કોંગ્રેસના નેતાઓ કહે છે કે ચિંતા કરવા જેવી કોઈ વાત નથી હવે કોંગ્રેસ પ્રમુખની તબિયત સ્થિર છે. મલ્લિકાર્જુન ખડગેને આજે ભારતીય રાજકારણમાં સૌથી અગ્રણી નેતાઓમાંના એક માનવામાં આવે છે. તેઓ ઓક્ટોબર 2022 માં કોંગ્રેસ પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા હતા.
