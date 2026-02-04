મણિપુરમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન હટાવાયું

મણિપુરમાં લગભગ એક વર્ષથી લાગુ રાષ્ટ્રપતિ શાસન હવે હટાવવાની તૈયારીમાં છે. ફેબ્રુઆરી 2025માં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી એન. બિરેન સિંહના રાજીનામા અને ત્યારબાદ થયેલી હિંસા બાદ રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવામાં આવ્યું હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન, રાજ્યનો વહીવટ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્યપાલ દ્વારા સીધો કરવામાં આવતો હતો. હવે, પરિસ્થિતિમાં થોડી સ્થિરતા સાથે, નવી સરકારની રચનાનો માર્ગ મોકળો થયો છે. હવે નવા મુખ્યમંત્રીની પસંદગી થઈ ગઈ છે, ચાલો જાણીએ કે તેમની પાસે કઈ સત્તાઓ હશે.
અહેવાલો અનુસાર, બુધવારે, NDA વિધાનસભા પક્ષના નેતા વાય. ખેમચંદ સિંહે રાજ્યપાલ અજય કુમાર ભલ્લા સાથે મુલાકાત કરી અને રાજ્યમાં નવી સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કર્યો. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ એ. શારદા દેવીએ જણાવ્યું કે ખેમચંદ સિંહના નેતૃત્વમાં NDAનું પ્રતિનિધિમંડળ રાજભવન (લોક ભવન) ખાતે પહોંચ્યું. ભાજપ કેન્દ્રીય નિરીક્ષક તરુણ ચુઘ પણ બેઠકમાં હાજર હતા. સૌથી નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, રાજ્યપાલને મળેલા પ્રતિનિધિમંડળમાં કુકી પ્રભુત્વ ધરાવતા ચુરાચંદપુર અને ફર્ઝાવલ જેવા જિલ્લાઓના બે ધારાસભ્યો શામેલ હતા, જે રાજ્યમાં સમાવિષ્ટ રાજકારણ તરફનો મુખ્ય સંકેત છે.
યુમનામ ખેમચંદ સિંહ કોણ છે?
યુમનામ ખેમચંદ સિંહને મણિપુરમાં અનુભવી અને શક્તિશાળી નેતા માનવામાં આવે છે. એન. બિરેન સિંહ સરકારમાં, ખેમચંદ સિંહે ગ્રામીણ વિકાસ અને પંચાયતી રાજ જેવા મહત્વપૂર્ણ મંત્રાલયો સંભાળ્યા હતા. વિધાનસભા અધ્યક્ષ તરીકે તેમની નિષ્પક્ષ કાર્યશૈલીની પણ વ્યાપક ચર્ચા થઈ રહી છે.
અગાઉ, ગયા વર્ષે 14 ડિસેમ્બરે, મણિપુર ભાજપ વિધાનસભા પક્ષે શાંતિ પ્રક્રિયા અને હિંસાગ્રસ્ત રાજ્યને લગતા અન્ય મુખ્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે નવી દિલ્હીમાં પાર્ટી મુખ્યાલયમાં એક બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાં ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી બિરેન સિંહ અને રાજ્ય વિધાનસભા અધ્યક્ષ થોકચોમ સત્યબ્રત સિંહ, તેમજ બીએલ સંતોષ, સંબિત પાત્રા અને મણિપુર ભાજપ પ્રમુખ શારદા દેવી સહિત 34 થી વધુ ભાજપ ધારાસભ્યોએ હાજરી આપી હતી.