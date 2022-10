PM નરેન્દ્ર મોદીની દેશને 5Gની ગિફ્ટ

નવી દિલ્હીઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પહેલી ઓક્ટોબરે 5G સર્વિસ લોન્ચ કરી છે. દેશને નવી ભેટ મળી છે. દિલ્હીના પ્રગતિ મેદાનમાં ઇન્ડિયા મોબાઇલ કોંગ્રેસ (IMC 2022)માં વડા પ્રધાને દેશમાં 5G નેટવર્ક પ્રારંભ કરવાની માહિતી આપી હતી. તેમણે ઇવેન્ટમાં રિલાયન્સ જિયો, એરટેલ અને વોડાફોન આઇડિયા જેવી ટેલિકોમ ઓપરેટર્સ પાસેથી 5G નેટવર્ક રોલઆઉટ કરવાની માહિતી પ્રાપ્ત કરી હતી. વડા પ્રધાને ઇન્ડિયા મોબાઇલ કોંગ્રેસની છઠ્ઠી એડિશનનું ઉદઘાટન પણ કર્યું હતું.

5G ઇન્ટરનેટ સર્વિસમાં 4Gથી 10 ગણી સ્પીડ મળશે, જેનાથી લોકોને ઇન્ટરનેટ કરવામાં અને મુવી, ગેમ્સ, એપ અને અન્ય વસ્તુઓને ડાઉનલોડ કરવામાં બહુ ઓછો સમય લાગશે. મોબાઇલમાં ઇન્ટરનેટની સ્પીડ વધવાથી ઇન્ટરનેટ આધારિત ઘણાંબધાં કામ વધુ સરળ બનશે.

વડા પ્રધાન મોદીએ જિયો ગ્લાસ દ્વારા 5G ટેક્નોલોજીનો અનુભવ કર્યો હતો. તેમણે જિયોના યુવા એન્જિનિયરોની એક ટીમ દ્વારા એન્ડ-ટુ-એન્ડ 5G ટેક્નિકના સ્વદેશી વિકાસની પણ સમજ મેળવી હતી.

In a short while from now, at 10 AM the Indian Mobile Congress commences where India’s 5G revolution is all set to be launched. I specially urge those from the tech world, my young friends and the StartUp world to join this special programme. https://t.co/0JVJxMQEFw https://t.co/81gTtZEwz2

— Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2022