PM મોદીએ ‘નવરાત્રિ’ પર બધાના જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિની પ્રાર્થના કરી

નવી દિલ્હીઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓને નવરાત્રિના પ્રથમ દિવસે શુભકામનાઓ આપી હતી. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે આ તહેવાર બધાના જીવનમાં શક્તિ, સારા સ્વાસ્થ્ય અને સમૃદ્ધિ લઈને આવે. તેમણે ટ્વીટ કરીને બધાને નવરાત્રિની શુભકામનાઓ આપી હતી. આવનારા દિવસો જગત જનની માની પૂજામાં શ્રદ્ધાળુઓ લીન થવાના છે.

વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું હતું કે નવરાત્રિનો પ્રારંભ પ્રથમ દિવસે મા શૈલપુત્રીના પૂજનની સાથે થાય છે. શૈલપુત્રીનો અર્થ પહાડોની પુત્રી અને દુર્ગાના નવ રૂપોમાંની એક, જેને નવરાત્રિના પહેલા દિવસે પૂજવામાં આવે છે. આ પહેલાં કળશની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. વડા પ્રધાને ટ્વિટર પર માતા શૈલપુત્રીને સમર્પિત એક સ્તુતિ પણ શેર કરી હતી.

Navratri greetings to everyone. The coming days are about devoting ourselves to the worship of Jagat Janani Maa.

May Navratri be the bringer of strength, good health and prosperity in everyone’s lives. pic.twitter.com/f42HyGnUYM

