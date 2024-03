લોકસભા ચૂંટણીઃ સાત તબક્કામાં મતદાન, ચોથી જૂને પરિણામ

નવી દિલ્હીઃ ચૂંટણી પંચની ટીમે લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખોની સાથે-સાથે કેટલાંક રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીના કાર્યક્રમ માટે પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજીવ કુમારે કહ્યું હતું કે અમારું એ વચન છે કે અમે રાષ્ટ્રીય ચૂંટણી એ પ્રકારે કરાવીશું કે જેનાથી વિશ્વ મંચ પર ભારતની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થાય. ભારતની ચૂંટણી પર વિશ્વની નજર છે. દરેક ચૂંટણી એ બંધારણ તરફથી સોંપવામાં આવેલી એક પવિત્ર જવાબદારી છે. ચૂંટણી પંચ નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક ચૂંટણી માટે પ્રતિબદ્ધ છે. ચૂંટણીની તારીખોની સાથે જ દેશઆખામાં આચારસંહિતા લાગુ થઈ જશે.

તેમણે કહ્યું હતું કે દેશમાં સાત તબક્કામાં ચૂંટણી યોજવામાં આવશે. આ સાથે 26 વિધાનસભાઓની પેટા ચૂંટણી પણ સાથે યોજવામાં આવશે. લોકસભાની ચૂંટણીની સાથે બિહાર, ઝારખંડ, હરિયાણા, કર્ણાટક, ઓડિસા, સિક્કિમમાં બીજી જૂને વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાશે. આ ચૂંટણીનું ચોથી જૂને પરિણામ જાહેર થશે. રાજ્યોનાં પરિણામો પણ ચોથી જૂને જાહેર થશે.

Watch LIVE : Press Conference by Election Commission to announce schedule for General Elections 2024 to Lok Sabha & State Assemblies https://t.co/M8MRkdUdod

— Election Commission of India (@ECISVEEP) March 16, 2024