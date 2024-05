હું પોલિગ્રાફ, નાર્કો ટેસ્ટ માટે તૈયાર છું : સ્વાતિ માલીવાલ

નવી દિલ્હીઃ આમ આદમી પાર્ટીનાં રાજ્યસભા સાંસદ સ્વાતિ માલીવાલે બિભવકુમાર પર લગાવવામાં આવેલા આરોપ પછી ઘણા ભાવુક થયાં હતાં. તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ આ લડાઈમાં પાછળ નહીં હટે.

તેઓ 13 મેએ સવારે નવ કલાકે CMને મળવા તેમના નિવાસસ્થાને ગયાં હતાં, ત્યારે ત્યાંના સ્ટાફે તેમને ડ્રોઇંગ રૂમમાં બેસાડ્યાં હતાં. એ સમયે બિભવકુમાર ત્યાં આવે છે અને કહ્યું કે કેજરીવાલ મળવા આવે છે અને એ પછી બિભવ રૂમમાં ઘૂસી આવ્યો હતો. મેં તેને કહ્યું કે કેજરીવાલ મને મળવા આવી રહ્યા છે, એટલામાં તે મારી સાથે મારપીટ કરવા લાગ્યો. તેણે મને સાત-આઠ થપ્પડ માર્યા હતા. જ્યારે મેં તેને ધક્કો મારવાના પ્રયાસ કર્યા, ત્યારે તેણે મારા પગ પકડી લીધા અને મને નીચે પાડી દીધી હતી. એ દરમ્યાન મારું માથું સેન્ટર ટેબલ સાથે ટકરાયું હતું. ત્યાર બાદ તેણે મને લાત મારવાનું શરૂ કર્યું હતું. મેં મદદ માટે બૂમાબૂમ કરી હતી, પણ કોઈ નહીં આવ્યું.

I want fair investigation, justice in Swati Maliwal assault case as incident has two versions: Arvind Kejriwal to PTI

