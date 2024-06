IND vs CAN: ભારત-કેનેડા મેચ પણ રદ્દ

આખરે ફ્લોરિડાના લોડરહિલ સ્ટેડિયમમાં જે ડર હતો તે બન્યું. ભારત અને કેનેડા વચ્ચેની મેચ પણ વરસાદના કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી. લોડરહિલમાં ભારત-કેનેડા મેચ રદ્દ કરવામાં આવી હતી અને તેનું મુખ્ય કારણ મેદાન ભીનું હતું. ફ્લોરિડામાં મેચ પહેલા મોડી રાત્રે ભારે વરસાદ પડ્યો હતો અને તેના કારણે મેદાન ભીનું રહ્યું હતું. મેદાનને સૂકવવાના ઘણા પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા પરંતુ ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ નિષ્ફળ ગયો. ભારત અને કેનેડા વચ્ચેની મેચ રદ્દ થવાની સાથે જ લોડરહિલ મેદાન પર અનિચ્છનીય હેટ્રિક પણ થઈ હતી.

India and Canada share a point each in Florida as match ends without a ball bowled. #T20WorldCup | #INDvCAN pic.twitter.com/Zg51ZArxfp

મેચ રદ થવાની હેટ્રિક

લૉડરહિલમાં માત્ર ભારત અને કેનેડા વચ્ચેની મેચ રદ કરવામાં આવી હતી. આ પહેલા અહીં વધુ બે મેચ રદ્દ કરવામાં આવી હતી. 11મી જૂને શ્રીલંકા અને નેપાળ વચ્ચેની મેચ ટોસ વિના રદ કરવી પડી હતી. 14 જૂને અમેરિકા અને આયર્લેન્ડ વચ્ચેની મેચમાં પણ કંઈક આવું જ જોવા મળ્યું હતું. આ મેચ રદ્દ થતાં પાકિસ્તાન T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયું હતું. જો આ મેચ થઈ હોત અને આયર્લેન્ડ મેચ જીતી ગયું હોત તો પાકિસ્તાનને સુપર 8માં પહોંચવાની આશા હતી પરંતુ વરસાદે તેને બરબાદ કરી દીધી હતી. આ રીતે, લોડરહિલમાં સતત ત્રણ મેચો રદ કરવામાં આવી છે. હવે પાકિસ્તાન અને આયર્લેન્ડ 16 જૂને એક જ મેદાન પર રમવાના છે અને હવામાનના પ્રકારને જોતા લાગે છે કે આ મેચ પણ રદ્દ થઈ જશે.

Lauderhill, Florida 📍

The toss between India and Canada has been delayed due to a wet outfield with the next inspection at 10:30 AM local time.#T20WorldCup | #INDvCAN | 📝: https://t.co/iERrkMfabz pic.twitter.com/QHNXzftDd8

