માર્કેટમાંથી ખરીદતી વખતે રેમેડિસિવિરની ઓળખ આ રીતે કરો…

આવી રીતે અસલી-નકલીની ઓળખ કરો નકલી રેમેડિસિવિરના પેકેટ પર ઇન્જેક્શનનના નામ પહેલાં Rx નથી લખેલું.

અસલી રેમેડિસિવિર પર 100 mg/Vial લખ્યું છે, જ્યારે નકલી પેકેટ પર 100 mg/vial લખ્યું છે એટલે કે Capital Vનો ફરક છે.

અસલી પેકેટ પર For use in લખ્યું છે, જ્યારે નકલી પેકેટ પર for use in લખ્યું છે.

અસલી પેકેટની પાછળ ચેતવણી લેબલ (Warning Label) લાલ રંગમાં છે, જ્યારે નકલી પેકેટ પર (Warning Label) કાળા રંગમાં છે.

નકલી રેમેડિસિવિરના પેકેટ પર Warning લેબલની ઠીક નીચે મુખ્ય સૂચના Covifir (બ્રાન્ડનેમ) is manufactured under the license from Gilead Sciences, Inc નથી લખ્યું.

નકલી રેમેડિસિવિરવાળા પેકેટ પર (Address)માં સ્પેલિંગમાં ભૂલો છે, જેમ કે નકલી પેકેટ પર Telangana ને બદલે Telagana લખ્યું છે.