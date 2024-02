HCએ મુસ્લિમ પક્ષની અરજી ફગાવીઃ વ્યાસ ભોંયરામાં જારી રહેશે પૂજા

લખનૌઃ વારાણસીના જ્ઞાનવાપી સ્થિત વ્યાસજીના ભોંયરામાં પૂજાની મંજૂરી પર પ્રતિબંધના મામલે અલાહાબાદ હાઇકોર્ટે મુસ્લિમ પક્ષની અરજી ફગાવી છે. જેથી વ્યાસજીના ભોંયરામાં પૂજા જારી રહેશે. જસ્ટિસ રોહિત રંજન અગ્રવાલે આ ચુકાદો આપ્યો હતો. આ મામલે વારાણસી જિલ્લા કોર્ટના આદેશને મુસ્લિમ પક્ષે હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. વારાણસીની જિલ્લા કોર્ટે 31 જાન્યુઆરીએ હિન્દુ પક્ષને જ્ઞાનવાપીના વ્યાસ ભોંયરામાં પૂજાની મંજૂરી આપી હતી.

આ સાથે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ભોંયરાના રિસીવર તરીકે બન્યા રહેશે. આ અમારી સનાતન ધર્મ માટે એક મોટી જીત છે, તેઓ (મુસ્લિમ પક્ષ) નિર્ણયની સમીક્ષા માટે જઈ શકે છે, પણ પૂજા જારી રહેશે, એમ વકીલ પ્રભાષ પાંડેએ જણાવ્યું હતું. બંને પક્ષો વચ્ચે લાંબી ચર્ચા બાદ કોર્ટે 15 ફેબ્રુઆરીએ પોતાનો નિર્ણય સુરક્ષિત રાખ્યો હતો. પાંચ દિવસ સુધી ચાલેલી સુનાવણી બાદ કોર્ટે ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટના વરિષ્ઠ વકીલ સીએસ વૈદ્યનાથન અને વિષ્ણુ શંકર જૈને હિન્દુ પક્ષ વતી દલીલો કરી હતી.

VIDEO | “We welcome the order passed by the honourable Allahabad High Court. Today, the Allahabad High Court has dismissed the petition of Anjuman Intezamia (Masjid Committee), and the effect of this order is that the puja will continue in the Gyanvapi complex. I will also file a… pic.twitter.com/dEzdXCvNJ2

— Press Trust of India (@PTI_News) February 26, 2024