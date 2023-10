કોઓપરેટિવ બેન્કોએ સહકારનો સ્વીકાર કરવો જોઈએઃ અમિત શાહ

નવી દિલ્હીઃ નેશનલ ફેડરેશન ઓફ અર્બન કોઓપરેટિવ બેન્ક્સ (NAFCUB-નેફકેબ)એ ગૃહપ્રધાન અમિત શાહના અધ્યક્ષસ્થાને અગ્રણી અર્બન કોઓપરેટિવ બેન્ક અને સ્ટેટ ફેડરેશન્સનું કોન્કલેવ (સભા) યોજી આવી હતી. આ કોન્કલેવમાં ગૃહ અને સહકારપ્રધાને વર્તમાન સમયની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખતાં સહકારી સમિતિઓની જરૂરિયાતો પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે સહકારથી જ આર્થિક વિકાસ થાય અને પ્રત્યેક વ્યક્તિ આવક જ દરેક નાગરિકની સમૃદ્ધિની વાસ્તવિક સ્થિતિ દર્શાવે છે અને સહકારથી જ 60 કરોડ લોકો માટે સમૃદ્ધિનો રસ્તો બને છે, જેને પાયાની જરૂરિયાતોને સરકાર દ્વારા ટેકો પૂરો પાડવામાં આવે છે. કોઓપરેટિવ બેન્કોએ સહજતાથી સહકારનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.

તેમણે સહકારથી UCBને મજબૂત અને આધૂનિક બનાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે આ સહકાર ક્ષેત્રે નાણાકીય શિસ્તનું પાલન કરવા પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આગામી પાંચ વર્ષોમાં સહકારી બેન્કોમાં રૂ. 5.5 લાખ કરોડથી બે ગણી કરીને રૂ. 11 લાખ કરોડ કરવાની જરૂર છે અને ભવિષ્યમાં વિસ્તરણ માટે મૂલ્યાંકન કરતા રહેવું જોઈએ.

નેફકેબે અર્બન કોઓપરેટિવ બેન્કો (UCBs)ની સામે આવતા પડકારોનો ઉકેલ લાવનારા ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કરવા માટે નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમમાં આ કોન્કલેવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કોન્કલેવમાં અર્બન કોઓપરેટિવ બેન્કો માટે અમ્બ્રેલા ઓર્ગેનાઇઝેશન (UO)ની રચના કરવાની મહત્ત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, જે RBIના માર્ગદર્શનમાં સેલ્ફરેગ્યુલેશન ઓર્ગેનાઇઝેન (SRO) તરીકે કામ કરશે. આ અમ્બ્રેલા ઓર્ગેનાઇઝેશન UCBs માટે IT ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ભંડોળની સહાય માટે મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવશે. આ કોન્કલેવમાં સહકાર મંત્રાલયના સચિવ જ્ઞાનેશ કુમાર સહિત મંત્રાલયના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

On account of PM @narendramodi Ji's visionary policies to strengthen the cooperative sector we are on the cusp of an era that belongs to the cooperatives.

The Modi government is coming up with decisions that will boost the business of urban cooperative banks substantially. As… pic.twitter.com/bT5PmGYjW1

— Amit Shah (@AmitShah) October 12, 2023