રાહુલ ગાંધીની સજા પર પ્રતિબંધથી કોંગ્રેસીઓ ખુશ

નવી દિલ્હીઃ કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી રાહત મળી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાતની કોર્ટના ચુકાદા પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે. આ પહેલાં આ કેસ અમદાવાદ હાઇકોર્ટમાં પણ પહોંચ્યો હતો, પરંતુ ત્યાંથી પણ તેમને રાહત નહોતી મળી. હવે જ્યારે રાહુલ ગાંધીની સજા પર પ્રતિબંધ લાગ્યો છે, ત્યારે સોશિયલ મિડિયા પર લોકો ખૂબ પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે.

કોંગ્રેસ તરફથી ટ્વીટ

કોંગ્રેસ તરફથી રાહુલ ગાંધીનો એક ફોટો શેર કરતાં લખવામાં આવ્યું હતું કે એ નફરતની વિરુદ્ધ મહોબ્બતની જીત છે. સત્યમેવ જયતે- જયહિંદ. પ્રિયંકા ગાંધીએ ટ્વીટ કરતાં લખ્યું હતું કે ત્રણ ચીજવસ્તુઓ વધુ છૂપી ના રહી શકે…સૂર્ય, ચંદ્રમા અને સત્ય. સુપ્રીમ કોર્ટને ન્યાયપૂર્ણ માટે આભાર. સત્યમેવ જયતે.

"Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth”

~Gautama Buddha

माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद।

सत्यमेव जयते।

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 4, 2023