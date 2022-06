અગ્નિપથ યોજનાઃ દિલ્હીથી માંડીને તેલંગાણા સુધી ઠેર-ઠેર વિરોધ

નવી દિલ્હીઃ સેનામાં ભરતી માટે લાવવામાં આવેલી નવી અગ્નિપથ યોજનાની સામે દેશના વિવિધ ભાગોમાં સતત ચોથા દિવસે પણ વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યા છે. બિહારમાં તો વિદ્યાર્થી સંગઠનોએ અગ્નિપથ યોજનાના વિરોધમાં બિહાર બંધનું આહવાન કર્યું છે. જોનપુરથી માંડીને બિહારના જહાનાબાદમાં પ્રદર્શનકારી વિદ્યાર્થીઓએ આગચંપી અને તોડફોડ કરી હતી. તેમણે ટ્રકો અને બસોમાં આગ લગાવી હતી. દાનાપુર રેલવે ડિવિઝનના DRM પ્રભાતકુમારે જણાવ્યું હતું કે દેખાવકારોને લીધે રેલવેને રૂ. 200 કરોડનું નુકસાન થયું છે. બીજી બાજુ, કોંગ્રેસ નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું હતું કે અગ્નિપથ યોજના યુવકો માટે યોગ્ય નથી.

અગ્નિપથની સામે વધતા જતા વિરોધને ધ્યાનમાં રાખતાં સંરક્ષણપ્રધાન રાજનાથ સિંહે સેના પ્રમુખોની સાથે મુલાકાત કરી હતી. ત્યાર બાદ ગૃહ મંત્રાલયે ટ્વિટર હેન્ડલથી કહ્યું હતું કે CAPFs અને આસામ રાઇફલ્સમાં થનારી ભરતીઓમાં અગ્નિવીરો માટે 10 ટકા આરક્ષણ આપવામાં આવશે.

