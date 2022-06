PM મોદીએ ધ્વજારોહણ કર્યું: રૂ. 21,000 કરોડનાં કામોનું લોકાર્પણ

વડોદરાઃ હીરાબાના આશીર્વાદ લીધા પછી વડા પ્રધાન મોદી પાવાગઢના મહાકાળી માતાના મંદિરે દર્શન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. તેમણે પાવાગઢમાં કહ્યું હતું કે વર્ષો પછી પાવાગઢ મહાકાળીનાં ચરણોમાં આવીને અમુક સમય વિતાવવાની તક મળી છે. આ પળ અમને પ્રેરણા આપે છે, ઊર્જા આપે છે અને મહાન પરંપરા પ્રમાણે જીવવા માટે પ્રેરિત કરે છે.

વડા પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે હું મહાકાળીના ચરણોમાં ફરી એક વાર નમન કરું છું, અહીં દર્શન કરવા આવતા શ્રદ્ધાળુઓને શુભકામના પાઠવું છું. આજે તેમના પૂર્વજોનાં સપનાં પૂર્ણ થયાં છે.

May Kalika Mata's blessings be upon all of us. Addressing a programme at Pavagadh Hill. https://t.co/poLpvqwmy2

— Narendra Modi (@narendramodi) June 18, 2022