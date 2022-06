ડબલ એન્જિનની સરકારે મહિલાઓને સશક્ત બનાવીઃ PM મોદી

વડોદરાઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ કર્યા પછી રોડ-શો કર્યો હતો. ત્યાર બાદ તેમણે સભાને સંબોધતાં જણાવ્યું હતું કે આજનો દિવસ મારા માટે માતૃવંદનાનો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે સવારે જન્મદાત્રી માના આશીર્વાદ લીધા આ પછી જગતજનની મા કાલીના આશીર્વાદ લીધા અને હાલ માતૃશક્તિના વિરાટ રૂપનાં દર્શન કરીને તેમના આશીર્વાદ લીધા હતા.

વડા પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં અભૂતપૂર્વ કામ થયું છે. ગુજરાત એ રાજ્યોમાં છે, જ્યાં પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓમાં 50 ટકા આરક્ષણ મહિલાઓ માટે છે. ગ્રામીણ બહેનોને આર્થિક રૂપે સશક્ત કરવા માટે ગુજરાતમાં અમે જ્યારે સ્વર્ણ જયંતી ઊજવી રહ્યા હતા, ત્યારે અમે મિશન મંગલમ શરૂ કર્યું હતું.

At Gujarat Gaurav Abhiyan in Vadodara, multiple development initiatives are being launched to enhance ease of living for the people. https://t.co/NRpgJoRT9M

— Narendra Modi (@narendramodi) June 18, 2022