સિક્કિમમાં પૂમાં 19નાં મોત, 100 લોકો ગુમ, 22,000 લોકો અસરગ્રસ્ત

ગંગટોકઃ સિક્કિમમાં વાદળ ફાટવાને કારણે તિસ્તા નદીમાં આવેલા અચાનક પૂરથી સેના છ જવાનો સહિત 19 લોકોનાં મોત થયાં છે. આ સાથે પૂરમાં અત્યાર સુધી 23 સેનાના જવાનોની સાથે 100થી વધુ લોકો લાપતા થયા છે. પૂરથી રાજ્યમાં ભારે નુકસાન થયું છે. આ પૂરથી 22,000થી વધુ લોકો પ્રભાવિત થયા છે. અત્યાર સુધી 2411 લોકોને બચાવવામાં આવ્યા છે. આ સાથે અનેક પર્યટકો પણ ફસાયા છે. રાજ્ય પર્યટન વિભાગ ફસાયેલા પર્યટકોના સંપર્કમાં છે.

આ પૂરમાં રાજ્યમાં 11 પૂલનું ધોવાણ થયું છે. મંગન જિલ્લામાં આઠ પૂલનું ધોવાણ થયું છે. રાજ્યના ચાર પ્રભાવિત જિલ્લામાં પાણીની પાઇપલાઇન, સીવર લાઇન અને કાચાં-પાકાં 277 ઘરો ક્ષતિગ્રસ્ત થયાં છે. ચુંગથાંગ શહેરમાં પૂરથી સૌથી વધુ નુકસાન થયું છે, જેમાં શહેરનો 80 ટકા હિસ્સો ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થયો છે.

North #Sikkim 14 lives lost, and 102 people, including 22 Army personnel, remain missing after a #cloudburst at Lhonak Lake caused a flash flood in the Teestar river basin. The #ChungthangDam, the State's largest hydropower project, has been breached. #Sikkimflood #TeestaRiver pic.twitter.com/pCz1cTPIlt

— 𝖂𝖆𝖖𝖆𝖘 𝕾𝖎𝖆𝖑 (@waqas_sial007) October 5, 2023